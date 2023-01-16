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    «Аль-Наср» хочет подписать экс-партнера Роналду по «Реалу»

    «Аль-Наср» ищет вратаря на замену Давиду Оспине, который получил серьезную травму.

    По информации Marca, клуб Криштиану Роналду хочет подписать вратаря «ПСЖ» Кейлора Наваса. 36-летний коста-риканец – приоритетный вариант «Аль-Насра».

    Стороны могут окончательно договориться о переходе, когда «ПСЖ» приедет в Саудовскую Аравию на выставочный матч со звездами «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля». Французский клуб не намерен отпускать футболиста бесплатно.

    • Роналду и Навас вместе выступали за «Реал» с 2014 по 2018-й год.
    • Матч между сборной Эр-Рияда и «ПСЖ» пройдет 19 января.
    • Роналду перешел в «Аль-Наср» в декабре 2022-го года.

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    Источник: Marca

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