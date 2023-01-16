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  • Экс-игрок «Зенита»: «Спартак» будут тащить к чемпионству за уши и за ноги»

Экс-игрок «Зенита»: «Спартак» будут тащить к чемпионству за уши и за ноги»

16 января 2023, 14:39
17

Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

— По традиции фаворитом сезона считается «Зенит». Но посмотрим, как они справятся со «Спартаком». У меня ощущение, что не все так просто. На «Спартак» сейчас делают большую ставку. Будут тащить их за уши, за ноги. И отставание в таблице не такое большое — всего шесть очков.

— «Спартак» переломил историю дуэлей с «Зенитом» в прошлом году — в Кубке победил дома 3:0, в Питере уступил только в серии пенальти. Это поможет им психологически?

— Так я и говорю. Сам матч, правда, был ужасный, я еле высидел на трибуне. Но вы читали высказывания игроков «Спартака» после отпуска? Они говорят: это раньше мы были мальчиками для битья, а теперь «Зенит» пусть попробует нас обыграет. То есть, почувствовали запах крови.

Говорят, что и драку в кубковом матче «Зенит» спровоцировал. Работка уже пошла.

— Тащить за руки и за ноги — это что значит?

— Да что... Народную команду как не вытащить-то? Интрига в чемпионате будет. Хочется на это надеяться. Многим скучно смотреть на то, как «Зенит» спокойно забирает титул.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (17)
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Красногвардейчик
1673870230
О, давненько от питерских эту мантру не слышали)) типа во всём Москва виновата и тащит то Спартак то ЦСКА)) Успокойтесь, пока у вас газпром, тащить будут только вас)))
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DOCTOR PENALTY
1673870444
Чемпион у нас надолго загазованный.
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шахта Заполярная
1673872993
А что такое, уже какая то часть тела жим-жим сделала. Уже заранее соломку стелишь. Не пукай Чухлов, за зенитом газпрем, админ ресурс, судьи, срачТВ... Прорветесь. Ведь миллеру, пока у власти, очень хочется хотя бы вторую звезду на майку. А для этого все средства хороши.
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JTherry
1673873893
Тухлов рассмешил среди дня своим высером на РБ спорт - такой же тухленькой СМИ, с ориентацией соответствующей...))) болотные, от вас и так запашок на всю страну, не добавляйте метана..!
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АлексМак
1673874600
конечно прав, Боря! ...И за остальные места потащат, а они ради такого, любое место предоставят.
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serhio80
1673874654
за *** себя вытащи из болота) полвека в пердиве сидели)
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momwig_
1673875558
Какой феерический клоун... Сколько уж лет за все те конечности тащат Зенит, но нет - Спартак, конечно, будут тащить. Мели, Емеля... ©
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Красногвардейчик
1673876772
Есть люди умные, есть люди добрые и адекватные......а есть из Питера)))
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cska1948
1673884109
Если бы Дюков не был руководителем РФС, то с Чухловым можно было бы согласиться. Ведь не для мебели Газпром делегировал Дюкова на столь ответственный пост.
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Вомбат
1673885185
В ближайшее время Спартак будет тащить себя исключительно сам. Что он уже и делает, благодаря удачному выбору тренера.
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