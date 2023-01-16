Экс-игрок «Зенита»: «Спартак» будут тащить к чемпионству за уши и за ноги»

Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

— По традиции фаворитом сезона считается «Зенит». Но посмотрим, как они справятся со «Спартаком». У меня ощущение, что не все так просто. На «Спартак» сейчас делают большую ставку. Будут тащить их за уши, за ноги. И отставание в таблице не такое большое — всего шесть очков.

— «Спартак» переломил историю дуэлей с «Зенитом» в прошлом году — в Кубке победил дома 3:0, в Питере уступил только в серии пенальти. Это поможет им психологически?

— Так я и говорю. Сам матч, правда, был ужасный, я еле высидел на трибуне. Но вы читали высказывания игроков «Спартака» после отпуска? Они говорят: это раньше мы были мальчиками для битья, а теперь «Зенит» пусть попробует нас обыграет. То есть, почувствовали запах крови.

Говорят, что и драку в кубковом матче «Зенит» спровоцировал. Работка уже пошла.

— Тащить за руки и за ноги — это что значит?

— Да что... Народную команду как не вытащить-то? Интрига в чемпионате будет. Хочется на это надеяться. Многим скучно смотреть на то, как «Зенит» спокойно забирает титул.

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