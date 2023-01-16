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    Экс-игрок «Зенита»: «Спартак» будут тащить к чемпионству за уши и за ноги»

    Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    — По традиции фаворитом сезона считается «Зенит». Но посмотрим, как они справятся со «Спартаком». У меня ощущение, что не все так просто. На «Спартак» сейчас делают большую ставку. Будут тащить их за уши, за ноги. И отставание в таблице не такое большое — всего шесть очков.

    — «Спартак» переломил историю дуэлей с «Зенитом» в прошлом году — в Кубке победил дома 3:0, в Питере уступил только в серии пенальти. Это поможет им психологически?

    — Так я и говорю. Сам матч, правда, был ужасный, я еле высидел на трибуне. Но вы читали высказывания игроков «Спартака» после отпуска? Они говорят: это раньше мы были мальчиками для битья, а теперь «Зенит» пусть попробует нас обыграет. То есть, почувствовали запах крови.

    Говорят, что и драку в кубковом матче «Зенит» спровоцировал. Работка уже пошла.

    — Тащить за руки и за ноги — это что значит?

    — Да что... Народную команду как не вытащить-то? Интрига в чемпионате будет. Хочется на это надеяться. Многим скучно смотреть на то, как «Зенит» спокойно забирает титул.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1073

      ScarlettOgusania 4 минуты назад

      По традиции "будут тащить их за уши, за ноги" бом.жей, чтобы не сильно испачкаться) Бухлов, пить надо меньше!

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      Рейтинг: +10

      valolemy 6 минут назад

      Народ, ковид снова наступает и вакцина против нового вируса не помогает. Недавно сам видел как китайцы скупают один наш препарат и вывозят, говорят что он помогает от ковида. Советую всем покупать по любой цене пока есть в наличии (в аптеках его уже не найти), спасите себя и родных, вот сами почитайте ----- http://redirect.sk/statya

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      Рейтинг: +1548

      Красногвардейчик 53 минуты назад

      Есть люди умные, есть люди добрые и адекватные......а есть из Питера)))

      4
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      Рейтинг: +3519

      momwig_ 1 час назад

      Какой феерический клоун... Сколько уж лет за все те конечности тащат Зенит, но нет - Спартак, конечно, будут тащить. Мели, Емеля... ©

      5
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      Рейтинг: +3438

      serhio80 1 час назад

      за *** себя вытащи из болота) полвека в пердиве сидели)

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      Рейтинг: +305

      АлексМак 1 час назад

      конечно прав, Боря! ...И за остальные места потащат, а они ради такого, любое место предоставят.

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      Рейтинг: +16821

      Barmaleushka 1 час назад

      "Народные" газанули убойно и сайт слюнями и желчью своей забрызгали ожидаемо .
      Я и забыл что их так пучить может аццки .

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      Рейтинг: +181

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Их каждый год тащат всеми силами, а получился только разок на юбилей Симоняна. Гыгыгы

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      Рейтинг: +28002

      JTherry 1 час назад

      Тухлов рассмешил среди дня своим высером на РБ спорт - такой же тухленькой СМИ, с ориентацией соответствующей...))) болотные, от вас и так запашок на всю страну, не добавляйте метана..!

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      Рейтинг: +1654

      шахта Заполярная 1 час назад

      А что такое, уже какая то часть тела жим-жим сделала. Уже заранее соломку стелишь. Не пукай Чухлов, за зенитом газпрем, админ ресурс, судьи, срачТВ... Прорветесь. Ведь миллеру, пока у власти, очень хочется хотя бы вторую звезду на майку. А для этого все средства хороши.

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