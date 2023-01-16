«Баловал нас – икру красную на завтрак давал». Воспитанник «Краснодара» – о Галицком

Воспитанник «Краснодара» Илья Жигулев рассказал о своем отношении к владельцу клуба Сергею Галицкому.

Жигулев был участником первого набора академии «Краснодара».

Сейчас он играет за «Пари НН».

– Когда я пришел в систему, Сергей Николаевич Галицкий нам снимал коттеджи, где мы жили по возрастам с воспитателями и поварами. Тогда это только все зарождалось, но уже было на крутом уровне. Бывало, что он и баловал нас – икру красную на завтрак давал! Он относился к нам как к детям, всех знал поименно. В тот период мы все понимали, что этот проект превратится в то, что есть сейчас, – в мегакрутую историю.

– Каким был Галицкий того времени?

– Помню, как он приезжал на наши тренировки, сам вставал на ворота и просил нас пробить. Или наоборот кого‑нибудь ставил в ворота, а сам в туфлях бил по мячу. Он постоянно был внутри команды. Непрекращающаяся коммуникация.

– В тот момент вы, совсем еще юные ребята, понимали, что перед вами серьезный бизнесмен, миллиардер в конце концов?

– Однозначно. Мы, конечно, стеснялись, потому что были маленькими, но он к нам очень хорошо относился. Очень хорошее время, которое вспоминаешь с теплотой.

Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.

В 2022-м году у него выявили онкологическое заболевание.

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