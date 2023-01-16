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    «Баловал нас – икру красную на завтрак давал». Воспитанник «Краснодара» – о Галицком

    Воспитанник «Краснодара» Илья Жигулев рассказал о своем отношении к владельцу клуба Сергею Галицкому.

    • Жигулев был участником первого набора академии «Краснодара».
    • Сейчас он играет за «Пари НН».

    – Когда я пришел в систему, Сергей Николаевич Галицкий нам снимал коттеджи, где мы жили по возрастам с воспитателями и поварами. Тогда это только все зарождалось, но уже было на крутом уровне. Бывало, что он и баловал нас – икру красную на завтрак давал! Он относился к нам как к детям, всех знал поименно. В тот период мы все понимали, что этот проект превратится в то, что есть сейчас, – в мегакрутую историю.

    – Каким был Галицкий того времени?

    – Помню, как он приезжал на наши тренировки, сам вставал на ворота и просил нас пробить. Или наоборот кого‑нибудь ставил в ворота, а сам в туфлях бил по мячу. Он постоянно был внутри команды. Непрекращающаяся коммуникация.

    – В тот момент вы, совсем еще юные ребята, понимали, что перед вами серьезный бизнесмен, миллиардер в конце концов?

    – Однозначно. Мы, конечно, стеснялись, потому что были маленькими, но он к нам очень хорошо относился. Очень хорошее время, которое вспоминаешь с теплотой.

    • Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
    • В 2022-м году у него выявили онкологическое заболевание.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2512

      АЛЕКС 58 8 минут назад

      Этой просрочкой из Магнита(в народе-гамнит) отравиться можно

      0
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      Рейтинг: +18658

      Cleaner 1 час назад

      А то у вас самих бабла на икру красную не хватает!

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