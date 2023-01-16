18-летний защитник ЦСКА – Дивееву: «Год-два и ты уже будешь вторым после меня»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин верит, что станет основным защитником московской команды.

18-летний россиянин провел одну игру в этом сезоне РПЛ.

Он вышел в старте против «Локомотива» и отыграл все 90 минут.

ЦСКА выиграл со счетом 1:0.

– Твоя позиция – одна из проблемных в ЦСКА. Не задавался вопросом, почему тогда не получаешь больше игрового времени?

– В глубине души – конечно, да. Каждому хочется играть, и мне тоже. Но тренерскому штабу виднее. На каждой тренировке и игре полностью отдаю себя, никогда не жалею. Спасибо, что мне дали шанс с «Локомотивом». Надеюсь, что на сборах проявлю себя и буду получить больше игрового времени.

– После ухода Игнашевича и Березуцких у защиты ЦСКА будто нет лидера. Дивеев тянет на эту роль?

– Конечно. Игорь – сильнейший центральный защитник России на данный момент. Говорю ему, конечно: «Год-два и ты уже будешь вторым после меня» (смеется). Всегда шутим на эту тему.

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