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    Аренда Феликса – самая дорогая в истории футбола

    «Челси» за полугодичную аренду форварда «Атлетико» Жоау Феликса будет в среднем в месяц платить 1,9 миллиона евро. Это самая дорогая аренда в истории футбола.

    В топ-3 также входит аренда Гонсало Игуаина из «Ювентуса» в «Милан» (1,8 миллиона в месяц) и Пабло Мари из «Фламенго» в «Арсенал» (1,6 миллиона).

    • Феликс удалился в 1-м же матче за «Челси» против «Фулхэма» (1:2).
    • Игрок дисквалифицирован на 3 матча.
    • «Атлетико» перед арендой продлил контракт с Феликсом.

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    Источник: телеграм-канал Transfermarkt

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    Сегодня, 19:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1110

      Soccerdealer63 2 минуты назад

      Уверен, что полная указанная сумма аренды выплачивается при выполнении игроком неких базовых и , возможно, ряда специальных условий... Очевидно, если он забухает и снизит показатели, никаких денег за него никто платить не будет. Более того, возможны штрафы... Но, как быть в данном случае? Он не будет играть 3 игры... из за допущенного ИМ нарушения...

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