Аренда Феликса – самая дорогая в истории футбола

«Челси» за полугодичную аренду форварда «Атлетико» Жоау Феликса будет в среднем в месяц платить 1,9 миллиона евро. Это самая дорогая аренда в истории футбола.

В топ-3 также входит аренда Гонсало Игуаина из «Ювентуса» в «Милан» (1,8 миллиона в месяц) и Пабло Мари из «Фламенго» в «Арсенал» (1,6 миллиона).

Феликс удалился в 1-м же матче за «Челси» против «Фулхэма» (1:2).

Игрок дисквалифицирован на 3 матча.

«Атлетико» перед арендой продлил контракт с Феликсом.

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