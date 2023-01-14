Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Зарема назвала свои самые удачные и неудачный трансферы в «Спартаке»

    Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова выделила лучшие трансферы из тех, за которыми она стояла.

    «Мой самый удачный трансфер в «Спартаке» — приход Луки Каттани в клуб. Если бы не случившиеся внешние обстоятельства, то у него бы точно получилось привести «Спартак» к заветному трофею. Самый неудачный — Шамиль Газизов. Хорошо, что удалось его вовремя раскусить.

    По игрокам: лучший трансфер — это, безусловно, Виктор Мозес. Также у меня большие надежды на Данила Пруцева», — сказала Салихова.

    • Зарема и Федун покинули «Спартак» в августе.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Зарема: «Не слежу за рубриками «Зенита» после видео с Дзюбой и Азмуном» 27
    Зарема ответила гендиректору «Зенита», который раскритиковал игроков «Спартака» 13
    Зарема отреагировала на то, что отступные за Сычевого для «Зенита» в пять раз меньше, чем для других клубов 16
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:50
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2514

      fakeid 33 минуты назад

      заремба рыловна (я знаю, что ты читаешь бомбардир и мои комменты), скажи: это тот самый зулус мозус, который в одной игре так сильно клацал зубами от холода, что специально предпочёл рано удалиться, лишь бы не играть за спартаг, тем самым подставив команду?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11