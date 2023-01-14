заремба рыловна (я знаю, что ты читаешь бомбардир и мои комменты), скажи: это тот самый зулус мозус, который в одной игре так сильно клацал зубами от холода, что специально предпочёл рано удалиться, лишь бы не играть за спартаг, тем самым подставив команду?
Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова выделила лучшие трансферы из тех, за которыми она стояла.
«Мой самый удачный трансфер в «Спартаке» — приход Луки Каттани в клуб. Если бы не случившиеся внешние обстоятельства, то у него бы точно получилось привести «Спартак» к заветному трофею. Самый неудачный — Шамиль Газизов. Хорошо, что удалось его вовремя раскусить.
По игрокам: лучший трансфер — это, безусловно, Виктор Мозес. Также у меня большие надежды на Данила Пруцева», — сказала Салихова.
- Зарема и Федун покинули «Спартак» в августе.
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