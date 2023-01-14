Зарема назвала свои самые удачные и неудачный трансферы в «Спартаке»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова выделила лучшие трансферы из тех, за которыми она стояла.

«Мой самый удачный трансфер в «Спартаке» — приход Луки Каттани в клуб. Если бы не случившиеся внешние обстоятельства, то у него бы точно получилось привести «Спартак» к заветному трофею. Самый неудачный — Шамиль Газизов. Хорошо, что удалось его вовремя раскусить.

По игрокам: лучший трансфер — это, безусловно, Виктор Мозес. Также у меня большие надежды на Данила Пруцева», — сказала Салихова.

Зарема и Федун покинули «Спартак» в августе.

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