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    Овчинников назвал своего любимого вратаря

    Сергей Овчинников рассказал, что ему импонирует голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер.

    «На мой взгляд, Нойер сильнее тер Стегена. Он и ногами лучше играет, и понимает игру лучше, и как вратарь интереснее, имею в виду технику.

    У Нойера есть одна проблема – он пошeл с горы. Его измучили травмы. Не бывает чудес: если ты полгода играешь, а ещe полгода – лечишься...

    Конечно, мне было очень жалко Нойера, он мне нравится больше всех из нынешних вратарей. Но, к сожалению, он провeл не лучший чемпионат мира», – заявил Овчинников.

    • Сборная Германии не вышла из группы на ЧМ-2022.
    • Нойер пропустил 5 голов в 3 матчах.
    • После турнира вратарь сломал ногу, катаясь на лыжах, и выбыл до конца сезона.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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