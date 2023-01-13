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    Петржела рассказал, что ему не нравится в «Зените»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал петербургский клуб за то, что для него покупка легионеров стала приоритетнее развития собственных воспитанников.

    – Мне молодые игроки тоже нравились. Сейчас у «Зенита» отличная академия. Но ребятам просто не дают шанса.

    Снова купили игроков из Бразилии. Конечно, тренеру Семаку так легче работать – ему купят любого игрока. Да, он будет качественный.

    Но и воспитанник академии будет качественный, если попадет в первую команду. Через некоторое время сможет спокойно играть за «Зенит».

    Но молодых никто не хочет туда брать. Мне это очень не нравится. Почему не развивают своих игроков?

    Сейчас российские клубы не играют в еврокубках. В других командах на поле выходят молодые игроки. Почему в «Зените» их нет?

    – Семаку надо занимать первое место в чемпионате России.

    – «Зенит» и так его займет. Это большой клуб, он не опустится в таблице. Титул чемпиона России сейчас мало что значит.

    В Европе никто не следит за российским футболом. В Чехии он никого не интересует.

    – Раньше было по-другому?

    – Конечно. Меня все спрашивали: что за клуб «Зенит»? Когда «Спартак», «Локомотив» играли в еврокубках, их все знали. Сейчас никто за ними не следит.

    К русскому спорту очень плохо относятся в Европе. Меня ругают за то, что я работал в России. И других ругают, кто был в России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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