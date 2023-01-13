Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Ювентуса» на матч 18-го тура Серии А.

Игра пройдет в пятницу, 13 января. Начало – в 22:45 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ким Мин-Джэ, Ррахмани, Руй, Замбо, Лоботка, Зелински, Политано, Осимхен, Кварацхелия.

Ювентус: Щесны, Данило, Бремер, Сандро, Кьеза, МакКенни, Локателли, Рабьо, Костич, Ди Мария, Милик.

Пять последних очных матчей: две победы «Наполи», одна ничья, две победы «Ювентуса».

В последний раз команды встречались 6 января 2022 года и сыграли вничью со счетом 1:1. Голы забили Дрис Мертенс и Федерико Кьеза.

Коэффициенты:

Победа Наполи – 2.00

Ничья – 3.50

Победа Ювентуса – 4.20

Где смотреть Наполи – Ювентус

Во сколько смотреть Наполи – Ювентус

Прогноз на Наполи – Ювентус