Ориентировочные составы «Наполи» и «Ювентуса» на матч 18-го тура Серии А.

Игра пройдет в пятницу, 13 января. Начало – в 22:45 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Наполи: Алекс Мерет – Джованни Ди Лоренцо, Ким Мин Чжэ, Жуан Жезус, Мариу Руй – Андре Замбо Ангуисса, Станислав Лоботка, Элиф Элмас – Маттео Политано, Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия.

Ювентус: Войцех Щесны – Алекс Сандро, Данило, Даниэле Ругани – Филип Костич, Фабио Миретти, Мануэль Локателли, Адриан Рабьо, Уэстон Маккени – Анхель Ди Мария, Мойзе Кен.

Пять последних очных матчей: две победы «Наполи», одна ничья, две победы «Ювентуса».

В последний раз команды встречались 6 января 2022 года и сыграли вничью со счетом 1:1. Голы забили Дрис Мертенс и Федерико Кьеза.

Коэффициенты:

Победа Наполи – 2.00

Ничья – 3.50

Победа Ювентуса – 4.20

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