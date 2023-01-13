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    «Наполи» – «Ювентус»: составы на матч Серии А 18 тур, 13 января 2023

    Ориентировочные составы «Наполи» и «Ювентуса» на матч 18-го тура Серии А.

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    Наполи: Алекс МеретДжованни Ди Лоренцо, Ким Мин Чжэ, Жуан Жезус, Мариу Руй – Андре Замбо Ангуисса, Станислав Лоботка, Элиф Элмас – Маттео Политано, Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия.

    Ювентус: Войцех ЩесныАлекс Сандро, Данило, Даниэле РуганиФилип Костич, Фабио Миретти, Мануэль Локателли, Адриан Рабьо, Уэстон Маккени – Анхель Ди Мария, Мойзе Кен.

    Пять последних очных матчей: две победы «Наполи», одна ничья, две победы «Ювентуса».

    В последний раз команды встречались 6 января 2022 года и сыграли вничью со счетом 1:1. Голы забили Дрис Мертенс и Федерико Кьеза.

    Коэффициенты:

    • Победа Наполи – 2.00
    • Ничья – 3.50
    • Победа Ювентуса – 4.20

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    Прогноз на Наполи – Ювентус

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    Источник: «Бомбардир»

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