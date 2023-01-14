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    Семин прокомментировал игру Хвичи в матче «Наполи» – «Ювентус»

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от игры вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

    • Неаполитанцы разгромили «Ювентус» со счетом 5:1.
    • Хвича забил сам и дважды ассистировал партнерам.
    • Также грузин стал лучшим игроком матча по трем показателям.

    «Самое важное, что выиграла команда. Они борются за чемпионское звание, победили непосредственного конкурента, который набрал большую скорость – до этого у них было девять побед подряд в чемпионате Италии.

    Хвича провeл блестящий матч! На мой взгляд – это одна из лучших и ярких игр в Европе в этом году.

    Хвича проявил свои индивидуальные качества, все те же, которые были в отдельных предыдущих матчах, но такого результата редко добиваются индивидуально футболисты: три передачи и гол «Ювентусу» – фантастический результат и игра», – сказал Сeмин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1219

      mama1991 15 минут назад

      горячее говно быстро стынет....

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      Рейтинг: +867

      г.Онега 23 минуты назад

      скоро сотку будет стоит Хвича

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