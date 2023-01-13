«Наполи» и «Ювентус» встретятся в матче 18-го тура Серии А.
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Встреча пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона», вместимость которого составляет 60240 зрителей.
Пять последних очных матчей: две победы «Наполи», одна ничья, две победы «Ювентуса».
- Игра состоится в пятницу, 13 января.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало – в 22:45 мск.
«Наполи» – фаворит данного матча по мнению букмекеров, коэффициент на победу команды Лучано Спаллетти составляет 2,0. На выигрыш «Ювентуса» коэффициент составляет 4,20. На ничью можно поставить за 3,5.
Где смотреть Наполи – Ювентус
Источник: «Бомбардир»