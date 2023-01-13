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    Где смотреть матч «Наполи» – «Ювентус»: 18 тур Серия А, 13 января 2023

    «Наполи» и «Ювентус» сыграют в матче 18-го тура Серии А.

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    Встреча пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона», вместимость которого составляет 60240 зрителей.

    «Наполи» лидирует в чемпионате, имея на счету 44 очка. «Ювентус» занимает второе место (37 очков).

    «Наполи» – фаворит данного матча по мнению букмекеров, коэффициент на победу команды Лучано Спаллетти составляет 2,0. На выигрыш «Ювентуса» коэффициент составляет 4,20. На ничью можно поставить за 3,5.

    Во сколько смотреть Наполи – Ювентус

    Прогноз на Наполи – Ювентус

    Источник: «Бомбардир»

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