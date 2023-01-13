«Наполи» и «Ювентус» сыграют в матче 18-го тура Серии А.

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Встреча пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона», вместимость которого составляет 60240 зрителей.

«Наполи» лидирует в чемпионате, имея на счету 44 очка. «Ювентус» занимает второе место (37 очков).

Игра состоится в пятницу, 13 января.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Начало – в 22:45 мск.

«Наполи» – фаворит данного матча по мнению букмекеров, коэффициент на победу команды Лучано Спаллетти составляет 2,0. На выигрыш «Ювентуса» коэффициент составляет 4,20. На ничью можно поставить за 3,5.

Во сколько смотреть Наполи – Ювентус

Прогноз на Наполи – Ювентус