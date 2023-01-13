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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Наполи» – «Ювентус»: 18 тур Серия А, 13 января 2023

    «Наполи» и «Ювентус» сыграют в матче 18-го тура Серии А. Игра пройдет в пятницу, 13 января. Начало – в 22:45 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Даниэле Довери (Италия)

    • Матчей: 22 (сезоны-21/22 и 22/23)
    • Желтые карточки: 86 (3,9 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 27

    Пять последних очных матчей: две победы «Наполи», одна ничья, две победы «Ювентуса».

    В последний раз команды встречались 6 января 2022 года и сыграли вничью со счетом 1:1. Голы забили Дрис Мертенс и Федерико Кьеза.

    Коэффициенты:

    • Победа Наполи – 2.00
    • Ничья – 3.50
    • Победа Ювентуса – 4.20

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть Наполи – Ювентус

    Во сколько смотреть Наполи – Ювентус

    Источник: «Бомбардир»

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