«Наполи» и «Ювентус» сыграют в матче 18-го тура Серии А. Игра пройдет в пятницу, 13 января. Начало – в 22:45 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Получи до 10 000 рублей бесплатно за регистрацию и ставь на матч

Ориентировочные составы:

Судья: Даниэле Довери (Италия)

Матчей: 22 (сезоны-21/22 и 22/23)

Желтые карточки: 86 (3,9 в среднем за матч)

Красные карточки: 2

Фолы в среднем за матч: 27

Пять последних очных матчей: две победы «Наполи», одна ничья, две победы «Ювентуса».

В последний раз команды встречались 6 января 2022 года и сыграли вничью со счетом 1:1. Голы забили Дрис Мертенс и Федерико Кьеза.

Коэффициенты:

Победа Наполи – 2.00

Ничья – 3.50

Победа Ювентуса – 4.20

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть Наполи – Ювентус

Во сколько смотреть Наполи – Ювентус