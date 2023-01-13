«Наполи» и «Ювентус» сыграют в матче 18-го тура Серии А. Игра пройдет в пятницу, 13 января. Начало – в 22:45 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Наполи: Алекс Мерет – Джованни Ди Лоренцо, Ким Мин Чжэ, Жуан Жезус, Мариу Руй – Андре Замбо Ангуисса, Станислав Лоботка, Элиф Элмас – Маттео Политано, Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия.
- Ювентус: Войцех Щесны – Алекс Сандро, Данило, Даниэле Ругани – Филип Костич, Фабио Миретти, Мануэль Локателли, Адриан Рабьо, Уэстон Маккени – Анхель Ди Мария, Мойзе Кен.
Судья: Даниэле Довери (Италия)
- Матчей: 22 (сезоны-21/22 и 22/23)
- Желтые карточки: 86 (3,9 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 27
Пять последних очных матчей: две победы «Наполи», одна ничья, две победы «Ювентуса».
В последний раз команды встречались 6 января 2022 года и сыграли вничью со счетом 1:1. Голы забили Дрис Мертенс и Федерико Кьеза.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: обе забьют – да
Источник: «Бомбардир»