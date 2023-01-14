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    «В Италии появился Кварадона!». Каррера – об игре Хвичи против «Ювентуса»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил игру вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче с «Ювентусом».

    • Неаполитанцы разгромили соперника со счетом 5:1.
    • Хвича забил сам и дважды ассистировал партнерам.
    • Также грузин стал лучшим игроком матча по трем показателям.

    «Хвича вчера сыграл просто превосходно! Именно благодаря грузину получился разгром «Ювентуса».

    «Наполи» проводит отличный сезон, а Кварацхелия действительно с каждым матчем доказывает, что он станет великим игроком.

    Сейчас со всей уверенностью можно сказать, что в Италии появился Кварадона!» – сказал Каррера.

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    Источник: Sport24

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