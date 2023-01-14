«Этого Кварадону невозможно остановить!». Камоцци – об игре Хвичи против «Ювентуса»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался об игре вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче с «Ювентусом».

Неаполитанцы разгромили соперника со счетом 5:1.

Хвича забил сам и дважды ассистировал партнерам.

Также грузин стал лучшим игроком матча по трем показателям.

«Хвича безумно сильный игрок. Этого Кварадону невозможно остановить!

«Наполи» играет в фантастический футбол, и надеюсь, они выиграют Скудетто.

Спалетти, Кварацхелия, все игроки «Наполи» – весь футбольный Неаполь заслуживает чемпионство в этом году», – заявил Камоцци.

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