Агапов прокомментировал адаптацию в ЦСКА

Новичок ЦСКА Илья Агапов рассказал, как проходит его адаптация в московской команде.

– Как встретили в ЦСКА?

– Да все как обычно, ничего такого. Встретили в команде очень хорошо. Прошли УМО в Москве, сдал несколько тестов – скорость, прыжок и так далее.

С некоторыми ребятами уже был знаком по молодежке – с Мухой, Ермаком, Ушаковым. С ними пообщались в аэропорту перед вылетом, а уже здесь начал знакомиться с остальными, а на первой тренировке парни сделали «коридор».

– Песню на командном ужине тоже уже спел?

– Да это же самая главная проблема! Я пока не пел и, если честно, совершенно не знаю, что буду делать. Я не меломан, ни одной песни наизусть не помню.

– А как же рэп? Читал, что ты увлекался.

– Это очень, очень давно было. Перестал его слушать еще несколько лет назад. Как и вообще любую другую музыку, это как-то не мое.

Поэтому будет сложновато с этим делом. Если наизусть, то разве что гимн могу спеть. Все остальное – по бумажке.

– Ты – скромный парень, да? Сложно такому в новых командах осваиваться?

– Да, тяжеловато на самом деле. Везде нужно какое-то время, чтобы привыкнуть.

– Думаешь, адаптация понадобится? В том числе с точки зрения игры?

– Адаптация в любом случае понадобится. ЦСКА тоже играет в три центральных защитника, но у каждого тренера есть свое видение игры, тактика, требования, детали какие-то, нужно все это усвоить.

Но это – моя работа, так что больших проблем не будет, за время сборов должен справиться.

ЦСКА купил защитника у «Пари НН» за более чем миллион евро.

Агапов – воспитанник «Рубина». Имеет опыт выступлений за «Нефтехимик» и «Спартак-2».

В «Пари НН» Илья оказался летом 2022 года, с тех пор провел 16 матчей без голевых действий.

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