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    Агапов прокомментировал адаптацию в ЦСКА

    Новичок ЦСКА Илья Агапов рассказал, как проходит его адаптация в московской команде.

    – Как встретили в ЦСКА?

    – Да все как обычно, ничего такого. Встретили в команде очень хорошо. Прошли УМО в Москве, сдал несколько тестов – скорость, прыжок и так далее.

    С некоторыми ребятами уже был знаком по молодежке – с Мухой, Ермаком, Ушаковым. С ними пообщались в аэропорту перед вылетом, а уже здесь начал знакомиться с остальными, а на первой тренировке парни сделали «коридор».

    – Песню на командном ужине тоже уже спел?

    – Да это же самая главная проблема! Я пока не пел и, если честно, совершенно не знаю, что буду делать. Я не меломан, ни одной песни наизусть не помню.

    – А как же рэп? Читал, что ты увлекался.

    – Это очень, очень давно было. Перестал его слушать еще несколько лет назад. Как и вообще любую другую музыку, это как-то не мое.

    Поэтому будет сложновато с этим делом. Если наизусть, то разве что гимн могу спеть. Все остальное – по бумажке.

    – Ты – скромный парень, да? Сложно такому в новых командах осваиваться?

    – Да, тяжеловато на самом деле. Везде нужно какое-то время, чтобы привыкнуть.

    – Думаешь, адаптация понадобится? В том числе с точки зрения игры?

    – Адаптация в любом случае понадобится. ЦСКА тоже играет в три центральных защитника, но у каждого тренера есть свое видение игры, тактика, требования, детали какие-то, нужно все это усвоить.

    Но это – моя работа, так что больших проблем не будет, за время сборов должен справиться.

    • ЦСКА купил защитника у «Пари НН» за более чем миллион евро.
    • Агапов – воспитанник «Рубина». Имеет опыт выступлений за «Нефтехимик» и «Спартак-2».
    • В «Пари НН» Илья оказался летом 2022 года, с тех пор провел 16 матчей без голевых действий.

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    Источник: «Матч ТВ»

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