Канчельскис: «Спартак» должен биться за Промеса, неважно – кокаин или нет»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал отсутствие Квинси Промеса на первом сборе «Спартака».

«Дыма без огня не бывает. Наверное, что-то и было у Квинси. Красно-белые должны за него биться. Отстаивать его личность. Если бы я был президентом «Спартака», любым путями боролся за Промеса. Какой бы ни была ситуация – кокаин или нет.

Слухи всегда ходят, но нужны доказательства. Квинси для «Спартака» многое значит. Как бы я не критиковал его, он действительно сильный игрок. Давайте дождемся возобновления чемпионата и тогда поймем, как сильно сказалось отсутствие Промеса на сборах в ОАЭ», – сказал Канчельскис.

Промес не полетит со «Спартаком» на первый зимний сбор.

Не исключено, что он мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.

В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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