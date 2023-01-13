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    «Спартак» опубликовал полное расписание зимних сборов

    «Спартак» объявил о начале зимних тренировочных сборов.

    «Подготовка команды в Эмиратах будет разбита на два этапа — с 13 по 27 января в Дубае и с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби.

    На первом сборе «Спартак» проведет два товарищеских матча с клубами из Болгарии: 22 января нашим соперником станет софийский «Левски», а 27-го — «Ботев» из Пловдива.

    В Абу-Даби красно-белые примут участие в товарищеском турнире Winline Зимний кубок РПЛ, где сыграют с «Ростовом», «Краснодаром» и «Сочи».

    Третий сбор пройдет в турецком Белеке с 14 по 20 февраля», – сообщает пресс-служба клуба.

    • Стал известен состав «Спартака» на первый сбор.
    • Московский клуб ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1834

      alefreddy 7 минут назад

      отдохнут наберутся сил

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