«Спартак» опубликовал полное расписание зимних сборов

«Спартак» объявил о начале зимних тренировочных сборов.
«Подготовка команды в Эмиратах будет разбита на два этапа — с 13 по 27 января в Дубае и с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби.
На первом сборе «Спартак» проведет два товарищеских матча с клубами из Болгарии: 22 января нашим соперником станет софийский «Левски», а 27-го — «Ботев» из Пловдива.
В Абу-Даби красно-белые примут участие в товарищеском турнире Winline Зимний кубок РПЛ, где сыграют с «Ростовом», «Краснодаром» и «Сочи».
Третий сбор пройдет в турецком Белеке с 14 по 20 февраля», – сообщает пресс-служба клуба.
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- Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.
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Источник: сайт «Спартака»