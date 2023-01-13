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    Стал известен состав «Спартака» на первый сбор в Дубае

    «Спартак» опубликовал состав команды, который отправится в Дубай на первый зимний сбор.

    Главный тренер Гильермо Абаскаль вызвал 27 футболистов. На сбор по различным причинам не полетят Квинси Промес, Виктор Мозес, Миха Мевля и Николай Рассказов.

    Вратари: Михаил Волков, Александр Максименко, Александр Селихов и Антон Шитов;

    Защитники: Максим Веденеев, Георгий Джикия, Дмитрий Иванников, Леон Классен, Павел Маслов, Мацей Рыбус и Никита Чернов;

    Полузащитники: Даниил Денисов, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс, Данил Пруцев, Иван Пяткин, Наиль Умяров, Даниил Хлусевич и Виталий Шитов;

    Нападающие: Кейта Бальде, Павел Мелeшин, Шамар Николсон и Александр Соболев.

    «Подготовка команды в Эмиратах будет разбита на два этапа – с 13 по 27 января в Дубае и с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби», – сообщает пресс-служба клуба.

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 09:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +99841

      zigbert 37 минут назад

      Почти месяц на сбор. Успешной подготовки Спартаку ко второй части сезона!

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