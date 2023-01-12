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    Гаранин прокомментировал новость о том, что он покинул «Сочи» из-за конфликта с игроками

    Бывший главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин опроверг информацию о конфликтах в клубе.

    – Говорят, не сложились отношения с мужчинами Цаллаговым и Юсуповым.

    – Нет. Это все шляпа. Вранье.

    – Не жалеете об этом опыте?

    – Как можно жалеть? Благодарен Борису Романовичу (Ротенбергу), Дмитрию Викторовичу (Рубашко), что мне дали эту возможность. Сумасшедший опыт, драйв — то, ради чего мы и находимся в футболе.

    • Гаранин вернется в «Енисей».
    • Он уже возглавлял команду с января по июнь 2022 года.
    • Затем он ушел в «Сочи», откуда его уволили в ноябре.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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