Гаранин прокомментировал новость о том, что он покинул «Сочи» из-за конфликта с игроками

Бывший главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин опроверг информацию о конфликтах в клубе.
– Говорят, не сложились отношения с мужчинами Цаллаговым и Юсуповым.
– Нет. Это все шляпа. Вранье.
– Не жалеете об этом опыте?
– Как можно жалеть? Благодарен Борису Романовичу (Ротенбергу), Дмитрию Викторовичу (Рубашко), что мне дали эту возможность. Сумасшедший опыт, драйв — то, ради чего мы и находимся в футболе.
- Гаранин вернется в «Енисей».
- Он уже возглавлял команду с января по июнь 2022 года.
- Затем он ушел в «Сочи», откуда его уволили в ноябре.
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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова