Гаранин прокомментировал новость о том, что он покинул «Сочи» из-за конфликта с игроками

Бывший главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин опроверг информацию о конфликтах в клубе.

– Говорят, не сложились отношения с мужчинами Цаллаговым и Юсуповым.

– Нет. Это все шляпа. Вранье.

– Не жалеете об этом опыте?

– Как можно жалеть? Благодарен Борису Романовичу (Ротенбергу), Дмитрию Викторовичу (Рубашко), что мне дали эту возможность. Сумасшедший опыт, драйв — то, ради чего мы и находимся в футболе.

Гаранин вернется в «Енисей».

Он уже возглавлял команду с января по июнь 2022 года.

Затем он ушел в «Сочи», откуда его уволили в ноябре.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно