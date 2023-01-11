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    Стала известна зарплата Самошникова в «Локомотиве» и его подъемные

    Защитник «Рубина» Илья Самошников подписал предварительный контракт с «Локомотивом».

    «Контракт вступит в силу после истечения договора Ильи с «Рубином» летом этого года.

    Срок, по моим данным — три года. Игрок получит 1 миллион евро подъемных, а его зарплата составит 5 миллионов рублей в месяц с возможностью роста до 7 миллионов, если игрок сыграет определенное количество матчей», – сообщил в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • В этом сезоне Самошников забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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