Стала известна зарплата Самошникова в «Локомотиве» и его подъемные

Защитник «Рубина» Илья Самошников подписал предварительный контракт с «Локомотивом».

«Контракт вступит в силу после истечения договора Ильи с «Рубином» летом этого года.

Срок, по моим данным — три года. Игрок получит 1 миллион евро подъемных, а его зарплата составит 5 миллионов рублей в месяц с возможностью роста до 7 миллионов, если игрок сыграет определенное количество матчей», – сообщил в телеграме инсайдер Иван Карпов.

В этом сезоне Самошников забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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