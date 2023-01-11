«Сочи» обратился к Мбаппе

Пресс-служба «Сочи» вступила в переписку с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

Сочинцы ответили на твит француза, в котором он вступился за Зинедина Зидана. Мбаппе посчитал неэтичными словами президента FFF, который сказал, что не возьмет трубку, когда ему позвонит Зидан.

«Почему трубку не берешь?» – спросил «Сочи» у Мбаппе.

Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).

В 2018 году футболист выиграл чемпионат мира.

«Сочи» идет в РПЛ 9-м.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию