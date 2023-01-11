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    «Сочи» обратился к Мбаппе

    Пресс-служба «Сочи» вступила в переписку с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

    Сочинцы ответили на твит француза, в котором он вступился за Зинедина Зидана. Мбаппе посчитал неэтичными словами президента FFF, который сказал, что не возьмет трубку, когда ему позвонит Зидан.

    «Почему трубку не берешь?» – спросил «Сочи» у Мбаппе.

    • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
    • В 2018 году футболист выиграл чемпионат мира.
    • «Сочи» идет в РПЛ 9-м.

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    Источник: твиттер «Сочи»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17461

      ilichkadr 51 минуту назад

      Пресс-служба «Сочи» отжигает.............

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