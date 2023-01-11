Определены лучшие пенальтисты топ-5 лиг Европы в 2022 году

Лучшим пенальтистом 2022 года среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов оказался форвард «ПСЖ» Неймар. У него 11 голов с 11 метров во всех турнирах.

Лучшим пенальтистом по проценту реализации оказался Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» (в первом полугодии был в «Боруссии» Д). Он безошибочно использовал все свои девять попыток во всех турнирах.

Неймар в 2022 году помог «ПСЖ» взять сезон Лиги 1.

С ним сборная Бразилии дошла до 1/4 финала чемпионата мира-2022.

Холанд лидирует в гонке бомбардиров сезона АПЛ.

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