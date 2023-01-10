Гвардиола: «Теперь Бэйл может стать прекрасным гольфистом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение Гарета Бэйла закончить профессиональную карьеру в 33-летнем возрасте.

«Пытался ли я пригласить Бэйла в свою команду? Нет, он был слишком дорогим.

Но какой же это игрок! Фантастическая карьера, множество трофеев.

А теперь он может стать прекрасным гольфистом», – сказал Гвардиола.

«Лос-Анджелес» – последний клуб Бэйла.

Он также играл за «Реал», «Тоттенхэм» и «Саутгемптон».

Бэйл – пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала».

Он провел 111 матчей за сборную Уэльса и забил 40 голов.

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