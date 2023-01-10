Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Гвардиола: «Теперь Бэйл может стать прекрасным гольфистом»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение Гарета Бэйла закончить профессиональную карьеру в 33-летнем возрасте.

    «Пытался ли я пригласить Бэйла в свою команду? Нет, он был слишком дорогим.

    Но какой же это игрок! Фантастическая карьера, множество трофеев.

    А теперь он может стать прекрасным гольфистом», – сказал Гвардиола.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Это удар для меня». Павлюченко – о завершении карьеры Бэйла
    «Спасибо, Гарет». Анчелотти выложил фото легендарного забега Бэйла в матче с «Барсой» 3
    Ловрен – Бэйлу: «Лучше бы ты завершил карьеру за день до этого матча...» 1
    Источник: Manchester Evening News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:41
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2151

      Maxi_7 3 часа назад

      А Пеп тот ещё тролль...))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11