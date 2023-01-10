Юран: «Порадовался за Лантратова, что он наконец-то перешeл в топ-клуб»

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал переход Ильи Лантратова в «Локомотив».
«Удивительных новостей, чтобы сказать «вау», на праздниках не было. Просто порадовался за Илью Лантратова, что он наконец-то перешeл в топовый по нашим меркам клуб.
Были разговоры про варианты с ЦСКА два года назад, про «Зенит». Всe-таки парень добился многого – приятная новость, что по заслугам перешeл в клуб, где со следующего сезона будут более серьeзные задачи», – сказал Юран.
- Лантратов выступал за «Химки» с 2019 года.
- Он провел 95 матчей и пропустил 127 голов.
- «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
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Источник: «Чемпионат»