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    Юран: «Порадовался за Лантратова, что он наконец-то перешeл в топ-клуб»

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал переход Ильи Лантратова в «Локомотив».

    «Удивительных новостей, чтобы сказать «вау», на праздниках не было. Просто порадовался за Илью Лантратова, что он наконец-то перешeл в топовый по нашим меркам клуб.

    Были разговоры про варианты с ЦСКА два года назад, про «Зенит». Всe-таки парень добился многого – приятная новость, что по заслугам перешeл в клуб, где со следующего сезона будут более серьeзные задачи», – сказал Юран.

    • Лантратов выступал за «Химки» с 2019 года.
    • Он провел 95 матчей и пропустил 127 голов.
    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3295

      FRZZ 1 час назад

      Это Локомотив топ-клуб???

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      Рейтинг: +128

      Александр.Т. 3 часа назад

      Куда же перейдет сам юран , помню в сентябре говорил что через два месяца устроиться ))

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      Рейтинг: +3981

      raritet 4 часа назад

      Будет интересно, если топ клуб сольется из РПЛ. Конечно, такого не должно случиться, но применительно к Илье-это было бы фантастически.

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