Карасев: «Моя международная карьера на 100% закончена»

Не дождусь, когда ВСЕРОССИЙСКАЯ карьера будет ЗАКОНЧЕНА)
Арбитр Сергей Карасев предположил, что больше не будет работать на международных матчах.
— У вас, получается, из международных матчей на клубном уровне нет только финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Это — цель?
— Это было целью до февраля. Теперь я четко понимаю, что моя международная карьера закончена.
— Даже так?!
— Я же всe вижу, оцениваю с точки зрения логики. Мне будет 44 года, уже почти год мы не судим в Европе. Сколько это продлится — неизвестно. И когда всe вернется, я моложе не стану.
Много времени не судить в Европе — это всe равно простой. Ты не имеешь международных матчей серьезного уровня — ни Лиги чемпионов, ни Лиги Европы. Если долгое время таких игр нет, то и назначений долгое время не будет.
Я прекрасно понимаю, что международная карьера на 100% закончена. А что будет дальше — посмотрим.
- Российские судьи не получают назначения на международные матчи с февраля.
- Команды из России отстранены от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
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