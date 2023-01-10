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    Карасев: «Моя международная карьера на 100% закончена»

    Арбитр Сергей Карасев предположил, что больше не будет работать на международных матчах.

    — У вас, получается, из международных матчей на клубном уровне нет только финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Это — цель?

    — Это было целью до февраля. Теперь я четко понимаю, что моя международная карьера закончена.

    — Даже так?!

    — Я же всe вижу, оцениваю с точки зрения логики. Мне будет 44 года, уже почти год мы не судим в Европе. Сколько это продлится — неизвестно. И когда всe вернется, я моложе не стану.

    Много времени не судить в Европе — это всe равно простой. Ты не имеешь международных матчей серьезного уровня — ни Лиги чемпионов, ни Лиги Европы. Если долгое время таких игр нет, то и назначений долгое время не будет.

    Я прекрасно понимаю, что международная карьера на 100% закончена. А что будет дальше — посмотрим.

    • Российские судьи не получают назначения на международные матчи с февраля.
    • Команды из России отстранены от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +489

      rac531 1 час назад

      Не дождусь, когда ВСЕРОССИЙСКАЯ карьера будет ЗАКОНЧЕНА)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3973

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Ну и хорошо. Посиди дома, а то все европа и европа.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1681

      22 raza chemp 1 час назад

      Что будет дальше?) Питерских будешь тащить изо всех сил

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