Глушаков рассказал, был ли у него конфликт с Гогниевым

Экс-полузащитник «Химок» Денис Глушаков опроверг конфликт с главным тренером подмосковного клуба Спартаком Гогниевым.

– Ты был лидером «Химок», вместе с другими опытными футболистами определял игру команды, вытаскивал ее из пучины турнирной таблицы в прошлом сезоне. С приходом Спартака Гогниева игрового времени стало меньше. Это повлияло на твое решение об уходе?

– Нет. Я не собираюсь никому что‑то доказывать. Играть и выполнять объем работы я готов в любой момент. Я получаю удовольствие от футбола, своими действиями показываю результат.

У меня нет никаких претензий к Гогниеву. Он видит так ситуацию, он тренер и решает свои задачи. Остается поболеть за «Химки» и посмотреть на итоговый результат. Надеюсь, команда останется в премьер‑лиге.

– С Гогниевым разговор перед отпуском был?

– Не было.

– Но ты понимал, что игрового времени у тебя весной может не быть?

– Причем здесь это? Есть здоровая конкуренция, если футболист выполняет требования тренера и готов что в 25 лет, что в 35 лет, то какая разница? Если не выполняет, то сидит на лавке. Не вижу ничего страшного в своем уходе из клуба – жизнь продолжается. Не пропаду!

– Конфликт с тренером был?

– Конфликта не было. Возможно, было недопонимание.

– В «Химках» «старикам» не место?

– Не знаю. Тренер выбирает состав, он решает, кто играет.

35-летний Глушаков выступал за «Химки» с 2020 года.

Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 67 матчах.

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