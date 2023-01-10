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    Глушаков рассказал, был ли у него конфликт с Гогниевым

    Экс-полузащитник «Химок» Денис Глушаков опроверг конфликт с главным тренером подмосковного клуба Спартаком Гогниевым.

    – Ты был лидером «Химок», вместе с другими опытными футболистами определял игру команды, вытаскивал ее из пучины турнирной таблицы в прошлом сезоне. С приходом Спартака Гогниева игрового времени стало меньше. Это повлияло на твое решение об уходе?

    – Нет. Я не собираюсь никому что‑то доказывать. Играть и выполнять объем работы я готов в любой момент. Я получаю удовольствие от футбола, своими действиями показываю результат.

    У меня нет никаких претензий к Гогниеву. Он видит так ситуацию, он тренер и решает свои задачи. Остается поболеть за «Химки» и посмотреть на итоговый результат. Надеюсь, команда останется в премьер‑лиге.

    – С Гогниевым разговор перед отпуском был?

    – Не было.

    – Но ты понимал, что игрового времени у тебя весной может не быть?

    – Причем здесь это? Есть здоровая конкуренция, если футболист выполняет требования тренера и готов что в 25 лет, что в 35 лет, то какая разница? Если не выполняет, то сидит на лавке. Не вижу ничего страшного в своем уходе из клуба – жизнь продолжается. Не пропаду!

    – Конфликт с тренером был?

    – Конфликта не было. Возможно, было недопонимание.

    – В «Химках» «старикам» не место?

    – Не знаю. Тренер выбирает состав, он решает, кто играет.

    • 35-летний Глушаков выступал за «Химки» с 2020 года.
    • Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 67 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +99789

      zigbert 2 часа назад

      Бежать с тонущего корабля все же плохое решение.

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      Рейтинг: +20604

      derrik2000 > zigbert 1 час назад

      Плохое решение было бы в том случае, если экипаж ентого корабля борется за живучесть: дыры в корпусе заделывает, капитан подбадривает матросов и сам вместе с ними спасает тонущий корабль...
      А если капитан корабля озабочен только тем, что "команда неуправляема и меня не слушает", и хозяин судна думает только о том, чтобы его сынок в праздничной одежде стоял на носу при заходе в порт и радостно вскидывал руки для приветствия встречающих, то такой корабль точно утонет.
      Мало того - пойдёт ко дну и никто его уже доставать не будет.
      Бежать с такого корабля - самое верное решение.

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      Рейтинг: +99789

      zigbert > derrik2000 1 час назад

      Что поделаешь так поставлена работа в Химках. Отец платит деньги и не проч чтобы его сынок появлялся на поле. Для любого отца приятно видеть свое чадо играющего за твою команду. Конечно при других условиях Садыгов вряд ли мог появиться в РПЛ. Но ведь не скажешь что игрок совсем бездарный. На его счету есть даже забитый мяч. Конечно его уровень может рассчитан на первую лигу но не думаю что все проблемы Химок сводятся из за проблемы одного игрока. Основная проблема Химок это отсутствие понимания между тренером и командой.
      Многие просто не хотят выносить сор из избы но даже со стороны конфликт просматривается.

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      Рейтинг: +20604

      derrik2000 > zigbert 17 минут назад

      "Основная проблема Химок это отсутствие понимания между тренером и командой."

      Основная проблема Химок - хозяин клуба.
      Ему глубоко наплевать на развитие, зрелищность и что-то там ещё профессионального футбольного клуба.
      Главное - бА-А-Альшая игрушка для сынка. Ну. вроде уменьшенной копии гоночной машинки Формулы - 1: сынок в комбезе и крутом шлеме сидит за рулём. а папашка-барыга радуется: НАСЛЕДНИК РАСТЁТ!
      Что-то подобное сейчас с Химками и происходит.
      В Спартаке при червяке то же самое было. Только червяк СОБОЙ любовался в качестве хозяина самой популярного клуба СССР. ((

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