Глушаков рассказал, был ли у него конфликт с Гогниевым

Экс-полузащитник «Химок» Денис Глушаков опроверг конфликт с главным тренером подмосковного клуба Спартаком Гогниевым.
– Ты был лидером «Химок», вместе с другими опытными футболистами определял игру команды, вытаскивал ее из пучины турнирной таблицы в прошлом сезоне. С приходом Спартака Гогниева игрового времени стало меньше. Это повлияло на твое решение об уходе?
– Нет. Я не собираюсь никому что‑то доказывать. Играть и выполнять объем работы я готов в любой момент. Я получаю удовольствие от футбола, своими действиями показываю результат.
У меня нет никаких претензий к Гогниеву. Он видит так ситуацию, он тренер и решает свои задачи. Остается поболеть за «Химки» и посмотреть на итоговый результат. Надеюсь, команда останется в премьер‑лиге.
– С Гогниевым разговор перед отпуском был?
– Не было.
– Но ты понимал, что игрового времени у тебя весной может не быть?
– Причем здесь это? Есть здоровая конкуренция, если футболист выполняет требования тренера и готов что в 25 лет, что в 35 лет, то какая разница? Если не выполняет, то сидит на лавке. Не вижу ничего страшного в своем уходе из клуба – жизнь продолжается. Не пропаду!
– Конфликт с тренером был?
– Конфликта не было. Возможно, было недопонимание.
– В «Химках» «старикам» не место?
– Не знаю. Тренер выбирает состав, он решает, кто играет.
- 35-летний Глушаков выступал за «Химки» с 2020 года.
- Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 67 матчах.
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