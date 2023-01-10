Бэйл завершил карьеру, Глушаков покинул «Химки», РФС заплатил УЕФА и другие новости

Аршавин рассказал, кто заменит Ловрена в составе «Зенита». Также он подтвердил, что клуб пытался заполучить Сычевого

Моуринью не захотел тренировать сборную Бразилии. Его уговаривал Роналдо

Сборная Португалии объявила имя нового главного тренера

«Зенит» продал своего воспитанника в «Оренбург». Сумма трансфера – 32,5 миллиона рублей

Девять игроков «Химок» ищут себе новые клубы. Глушаков уже объявил о расторжении контракта – с ним контактируют два клуба

Рассказовым интересуются несколько клубов РПЛ. Один из них – «Крылья Советов». «Спартак» отпустит его бесплатно

Бэйл объявил о завершении карьеры

Малиновский – новый игрок «Марселя»

РФС оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА

Льорис закончил карьеру в сборной Франции. Нового капитана команды будут выбирать среди трех игроков

Получи до 10 000 рублей за регистрацию