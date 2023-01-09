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Глушаков объявил о расторжении контракта с «Химками»

9 января 2023, 19:32
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков подтвердил, что он покидает подмосковную команду.

– На днях «Химки» прошли медосмотр, но тебя там не было видно. Почему?

– Был, просто приезжал пораньше, чем вся команда. Проверили себя, самочувствие нормальное. Молодой, красивый, перспективный (смеется). Как врачи сказали, бегать еще могу долго, даже показатели улучшились.

А потом встретились с президентом клуба, поговорили по поводу дальнейшей судьбы «Химок», моей, какой он видит перспективу команды. Добродушно пообщались, приняли совместное решение, что надо разойтись.

У «Химок» теперь другой вектор развития. Ничего страшного – пожали руки и расстались хорошими друзьями.

– Есть информация, что долги по премиальным в «Химках» за два сезона составляют 150 миллионов рублей. Ранее в клубе были проблемы с выплатой зарплаты...

– Не собираюсь говорить на эту тему. Скажу о себе: рассчитаемся по контракту и заберу трудовую книжку. Жизнь продолжается, посмотрим, как будет дальше.

«Химки» – непредсказуемый клуб, кто знает, может еще вернусь, все может быть (смеется).

– С грустью воспринял решение Туфана Садыгова расстаться с тобой?

– Это не его решение. Он мне сказал, что я могу ехать на сборы, тренироваться, быть рядом с командой. Но я сам понимаю, что для себя надо что‑то поменять, поиграть еще где‑то.

  • 35-летний Глушаков выступал за «Химки» с 2020 года.
  • Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 67 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Глушаков Денис
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serhio80
1673284296
Торпедо?)
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