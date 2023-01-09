Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Глушаков объявил о расторжении контракта с «Химками»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков подтвердил, что он покидает подмосковную команду.

    – На днях «Химки» прошли медосмотр, но тебя там не было видно. Почему?

    – Был, просто приезжал пораньше, чем вся команда. Проверили себя, самочувствие нормальное. Молодой, красивый, перспективный (смеется). Как врачи сказали, бегать еще могу долго, даже показатели улучшились.

    А потом встретились с президентом клуба, поговорили по поводу дальнейшей судьбы «Химок», моей, какой он видит перспективу команды. Добродушно пообщались, приняли совместное решение, что надо разойтись.

    У «Химок» теперь другой вектор развития. Ничего страшного – пожали руки и расстались хорошими друзьями.

    – Есть информация, что долги по премиальным в «Химках» за два сезона составляют 150 миллионов рублей. Ранее в клубе были проблемы с выплатой зарплаты...

    – Не собираюсь говорить на эту тему. Скажу о себе: рассчитаемся по контракту и заберу трудовую книжку. Жизнь продолжается, посмотрим, как будет дальше.

    «Химки» – непредсказуемый клуб, кто знает, может еще вернусь, все может быть (смеется).

    – С грустью воспринял решение Туфана Садыгова расстаться с тобой?

    – Это не его решение. Он мне сказал, что я могу ехать на сборы, тренироваться, быть рядом с командой. Но я сам понимаю, что для себя надо что‑то поменять, поиграть еще где‑то.

    • 35-летний Глушаков выступал за «Химки» с 2020 года.
    • Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 67 матчах.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Глушаков: «Без команды точно не останусь, сегодня уже звонили из двух клубов» 4
    Девять игроков «Химок» ищут себе новые клубы (Андрей Панков) 4
    Рианчо: «Глушаков точно знает, у кого в «Спартаке» был самый большой» 7
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:32
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 
    11