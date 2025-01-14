Глушаков оценил конкурентоспособность состава «Спартака»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков сравнил состав московской команды с конкурентами по РПЛ.

«У «Спартака» есть все шансы на чемпионство в этом сезоне. Сейчас всe зависит от того, как пройдут зимние сборы и в каком состоянии футболисты подойдут к возобновлению чемпионата.

Потому что наверху турнирной таблицы всe очень плотно. Весной посмотрим, как сложится. По составу, на мой взгляд, «Спартак» ничем не уступает «Зениту» и «Краснодару».

А по поводу усилений, которые необходимы команде зимой, мне трудно что-то говорить. Тут, наверное, должен отвечать тренер, который с утра до ночи живeт с командой или новый спортивный директор.

Они всe-таки более компетентны в этом вопросе», – сказал Глушаков.