Рассказовым интересуются несколько клубов РПЛ. «Спартак» отпустит его бесплатно

Защитник «Спартака» Николай Рассказов может покинуть московский клуб.
«По моей информации, «Спартак» ведeт активные переговоры с потенциальными покупателями по правому защитнику Николаю Рассказову.
Насколько я знаю, в услугах Рассказова заинтересованы несколько клубов РПЛ. Сейчас по переходу уже ведутся консультации.
В случае достижения соглашения «Спартак» отпустит своего воспитанника бесплатно, поскольку контракт Рассказова заканчивается по истечении текущего сезона и продлевать его в клубе не планировали», – сообщает телеграм-канал «КБ телега».
- 25-летний футболист – воспитанник «Спартака».
- В текущем сезоне РПЛ он провел 4 матча.
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Источник: телеграм-канал «КБ телега»