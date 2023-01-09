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  • Рассказовым интересуются несколько клубов РПЛ. «Спартак» отпустит его бесплатно

Рассказовым интересуются несколько клубов РПЛ. «Спартак» отпустит его бесплатно

9 января 2023, 17:32
5

Защитник «Спартака» Николай Рассказов может покинуть московский клуб.

«По моей информации, «Спартак» ведeт активные переговоры с потенциальными покупателями по правому защитнику Николаю Рассказову.

Насколько я знаю, в услугах Рассказова заинтересованы несколько клубов РПЛ. Сейчас по переходу уже ведутся консультации.

В случае достижения соглашения «Спартак» отпустит своего воспитанника бесплатно, поскольку контракт Рассказова заканчивается по истечении текущего сезона и продлевать его в клубе не планировали», – сообщает телеграм-канал «КБ телега».

  • 25-летний футболист – воспитанник «Спартака».
  • В текущем сезоне РПЛ он провел 4 матча.

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Источник: телеграм-канал «КБ телега»
Россия. Премьер-лига Спартак Рассказов Николай
Комментарии (5)
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JTherry
1673275299
еще одна "легенда", Коленька, который "никого не убил", покидает Спартак...) попутного ветра..!
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zigbert
1673282869
Может и правильно поступил Николай. Лучше найти такую команду где он не будет сидеть в запасе.
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Solist345345
1673284091
Бл@, набухаюсь, когда Спартак избавится от Коляна.
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DVOK68
1673289690
Быстрее надо избавляться,пока бесплатно для клуба!)
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То ли ещё будет
1673295867
Что так все накинулись на него? Далеко не самый плохой футболист. Звёзд с неба не хватал конечно, но при наличии полноценной игровой практики, мог стать игроком основы. Это моё личное мнение.
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