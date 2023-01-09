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    Рассказовым интересуются несколько клубов РПЛ. «Спартак» отпустит его бесплатно

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов может покинуть московский клуб.

    «По моей информации, «Спартак» ведeт активные переговоры с потенциальными покупателями по правому защитнику Николаю Рассказову.

    Насколько я знаю, в услугах Рассказова заинтересованы несколько клубов РПЛ. Сейчас по переходу уже ведутся консультации.

    В случае достижения соглашения «Спартак» отпустит своего воспитанника бесплатно, поскольку контракт Рассказова заканчивается по истечении текущего сезона и продлевать его в клубе не планировали», – сообщает телеграм-канал «КБ телега».

    • 25-летний футболист – воспитанник «Спартака».
    • В текущем сезоне РПЛ он провел 4 матча.

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    Источник: телеграм-канал «КБ телега»

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    Сегодня, 17:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +27924

      JTherry 48 минут назад

      еще одна "легенда", Коленька, который "никого не убил", покидает Спартак...) попутного ветра..!

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