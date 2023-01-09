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«Зенит» продал своего воспитанника в «Оренбург»

9 января 2023, 15:29
2

Защитник Данила Хотулев перешел из «Зенита» в «Оренбург».

«Данила Хотулев – наш! Теперь не аренда. «Оренбург» заключил контракт и приобрел права на защитника, с прошлого сезона выступавшего за нашу команду на правах аренды.

Добро пожаловать домой, оренбуржец!» – сообщает пресс-служба «Оренбурга».

  • Хотулев – воспитанник «Зенита».
  • Он родился в Оренбурге.
  • «Оренбург» арендовал его у «Зенита» в феврале 2022 года.
  • С тех пор Хотулев провел 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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Источник: телеграм-канал «Оренбурга»
Россия. Премьер-лига Оренбург Зенит Хотулев Данила
Комментарии (2)
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eugen-han
1673268879
Продал - это наверное громко сказано. Скорей всего это частичная компенсация за Сычевого. Деньги же вторичны в данном переходе.
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inzek
1673307588
не совсем понятно по фото, чему он больше рад?
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