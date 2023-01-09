«Зенит» продал своего воспитанника в «Оренбург»

Защитник Данила Хотулев перешел из «Зенита» в «Оренбург».
«Данила Хотулев – наш! Теперь не аренда. «Оренбург» заключил контракт и приобрел права на защитника, с прошлого сезона выступавшего за нашу команду на правах аренды.
Добро пожаловать домой, оренбуржец!» – сообщает пресс-служба «Оренбурга».
- Хотулев – воспитанник «Зенита».
- Он родился в Оренбурге.
- «Оренбург» арендовал его у «Зенита» в феврале 2022 года.
- С тех пор Хотулев провел 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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Источник: телеграм-канал «Оренбурга»