Аршавин сказал, что Сычевой отказал «Зениту»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин подтвердил, что петербургский клуб пытался заполучить нападающего Владимира Сычевого.
– Насколько достоверна история с Сычевым, что в его контракте прописаны отступные 200 миллионов рублей для «Зенита»?
– Я думаю, что это не правда, но не знаю.
– Правда, что «Зенит» интересовался Сычевым зимой?
– Правда, но не получилось. Идти не хотят, до чего дожили! Футбол развивается в России!
– То есть «Зенит» хотел купить Сычевого, а он не хотел к вам?
– Как было, Александр Иванович [Медведев] вернется из отпуска и все расскажет.
Он не очень разговорчив? И правильно делает. Поэтому меня и бросает на амбразуру.
– Какие качества есть у Сычевого, которые позволяют говорить о нем, как об игроке уровня «Зенита»?
– Он бежит неплохо, нагловатый парень. Но он другого плана, не стал бы сравнить его с Сергеевым.
- Сычевой перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов».
- Сообщалось, что для «Зенита» установлена сумма выкупа 200 миллионов рублей, для остальных клубов – 1 миллиард.
- Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).
Получи до 10 000 рублей за регистрацию