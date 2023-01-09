Аршавин сказал, что Сычевой отказал «Зениту»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин подтвердил, что петербургский клуб пытался заполучить нападающего Владимира Сычевого.

– Насколько достоверна история с Сычевым, что в его контракте прописаны отступные 200 миллионов рублей для «Зенита»?

– Я думаю, что это не правда, но не знаю.

– Правда, что «Зенит» интересовался Сычевым зимой?

– Правда, но не получилось. Идти не хотят, до чего дожили! Футбол развивается в России!

– То есть «Зенит» хотел купить Сычевого, а он не хотел к вам?

– Как было, Александр Иванович [Медведев] вернется из отпуска и все расскажет.

Он не очень разговорчив? И правильно делает. Поэтому меня и бросает на амбразуру.

– Какие качества есть у Сычевого, которые позволяют говорить о нем, как об игроке уровня «Зенита»?

– Он бежит неплохо, нагловатый парень. Но он другого плана, не стал бы сравнить его с Сергеевым.

Сычевой перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

Сообщалось, что для «Зенита» установлена сумма выкупа 200 миллионов рублей, для остальных клубов – 1 миллиард.

Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).

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