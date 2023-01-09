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    Аршавин сказал, что Сычевой отказал «Зениту»

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин подтвердил, что петербургский клуб пытался заполучить нападающего Владимира Сычевого.

    – Насколько достоверна история с Сычевым, что в его контракте прописаны отступные 200 миллионов рублей для «Зенита»?

    – Я думаю, что это не правда, но не знаю.

    – Правда, что «Зенит» интересовался Сычевым зимой?

    – Правда, но не получилось. Идти не хотят, до чего дожили! Футбол развивается в России!

    – То есть «Зенит» хотел купить Сычевого, а он не хотел к вам?

    – Как было, Александр Иванович [Медведев] вернется из отпуска и все расскажет.

    Он не очень разговорчив? И правильно делает. Поэтому меня и бросает на амбразуру.

    – Какие качества есть у Сычевого, которые позволяют говорить о нем, как об игроке уровня «Зенита»?

    – Он бежит неплохо, нагловатый парень. Но он другого плана, не стал бы сравнить его с Сергеевым.

    • Сычевой перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов».
    • Сообщалось, что для «Зенита» установлена сумма выкупа 200 миллионов рублей, для остальных клубов – 1 миллиард.
    • Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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