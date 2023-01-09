РФС оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА

Российский футбольный союз заплатил за свое членство в УЕФА в 2023 году.

РФС оплатил ежегодный взнос в конце декабря, переведя в европейскую организацию 250 швейцарских франков.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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