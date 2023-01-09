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    РФС оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА

    Российский футбольный союз заплатил за свое членство в УЕФА в 2023 году.

    РФС оплатил ежегодный взнос в конце декабря, переведя в европейскую организацию 250 швейцарских франков.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2822

      nemolod 7 минут назад

      Мало того,что отстранили,так еще за это и взнос платят!

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      Рейтинг: +20596

      derrik2000 9 минут назад

      Я так понимаю, что хоть и приостановили членство в етой самой уефе, а на уборщицу ихнего гадюшника всё равно - вынь да положь! ))

      0
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      Рейтинг: +3513

      Axe111 21 минуту назад

      250 рублей

      0
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      Рейтинг: +4027

      Кузьмич на трибуне 48 минут назад

      250 швейцарских франков. Всего 250 . Это что за такой щедрый взнос с барского плеча. А что в Швейцарии можно купить за 250 франков? 140 литров бензина или 120литров дизельного топлива. Это даже на одну заправку клубного автобуса мало. Может редакция опять пропустила ошибку? Может 250млн ?

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      Рейтинг: +985

      Fialet 54 минуты назад

      Дебилы, так и будут униженными.

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      Рейтинг: +2244

      kvm 55 минут назад

      не 250, а 25 франков

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      Рейтинг: +1523

      Artemka444 59 минут назад

      А за чем???

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