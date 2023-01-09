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    Назван клуб РПЛ, который хочет заполучить Рассказова из «Спартака»

    Правый защитник «Спартака» Николай Рассказов может этой зимой оказаться в «Крыльях Советов».

    Самарский клуб проявляет интерес к 25-летнему футболисту и уже обсуждает условия возможного трансфера.

    • Рассказов – воспитанник «Спартака».
    • Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.
    • В этом сезоне игрок провел 11 матчей и забил 1 гол.
    • Летом он может стать свободным агентом в связи с истечением срока контракта.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 22:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +852

      г.Онега 10 минут назад

      на месте крыльев если хотят ,то надо ждать до лето , он явно не усилит Крылья

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