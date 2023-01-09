Назван клуб РПЛ, который хочет заполучить Рассказова из «Спартака»

Правый защитник «Спартака» Николай Рассказов может этой зимой оказаться в «Крыльях Советов».

Самарский клуб проявляет интерес к 25-летнему футболисту и уже обсуждает условия возможного трансфера.

Рассказов – воспитанник «Спартака».

Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.

В этом сезоне игрок провел 11 матчей и забил 1 гол.

Летом он может стать свободным агентом в связи с истечением срока контракта.

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