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    Аршавин рассказал, кто заменит Ловрена в составе «Зенита»

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопросы об уходе в «Лион» центрального защитника Деяна Ловрена.

    – Может быть и можно было «Зениту» сохранить Ловрена. Здесь нужно было бы понимать, какая стратегия будет у клуба летом. Думаю, что ответа на этот вопрос не было.

    Поступило предложение, Деян сам попросил его отпустить. Думаю, он просто договорился с президентом клуба, что продолжит карьеру в «Лионе».

    – Кем его заменить? Кто‑то придет на его место?

    – Если конкретно, то скорее всего нет. Потому что Родригао, скорее всего, будет играть справа. Там еще есть Дима Чистяков.

    Также, скорее всего, «Зенит» договорился о покупке левого центрального защитника. Это не прям в лоб замена, но пока еще «Зенит» ее не объявил – мне добавить нечего. Количественно команде хватит защитников.

    – Можете назвать имя?

    – У меня нет таких полномочий, но по‑моему договорились. Из Бразилии приедет левый центральный защитник.

    – Другие переходы будут?

    – Пока все в отпуске. Может какие‑то переговоры и ведутся, но у меня нет никакой информации. Да если бы и была, я бы вряд ли вам смог что‑то рассказать.

    • Вероятно, Аршавин говорит о трансфере Роберта Ренана из «Коринтианса».
    • Рыночная стоимость бразильца – 2 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6115

      Давид59 48 минут назад

      А точнее "не рассказал". Свои были "на подходе". Прохин, Скроботов. Но видно давление на Богданыча нехилое. Боится не "дать результат"

      0
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      Рейтинг: +3973

      raritet 58 минут назад

      Ловрен попросту сбежал. Оно и хорошо. Лучше сразу и все прозрачно. Незаменимых футболистов нет. Вон в Зените целая авоска защитников- и казахи даже есть.

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      Рейтинг: +51

      F@nat1k 1 час назад

      накуя покупать если нет еврокубков? играйте тем что есть, растите молодежь, а не чер ных и латиносов кормите

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      Рейтинг: +2822

      nemolod 1 час назад

      Зам гендиректор давно уже должен был просто потребовать с тренеров дубля и фарм-клубов подготовку своих подопечных к игре за основу! (Сколько игроков в этих командах,а одного качественного защитника в основу подготовить не могут) Давно уже пора собственные резервы задействовать,тем более,что сейчас для этого самые подходящие условия-еврокубков не и в ближайшее время не предвидится,а брать легионеров (так качественные сами не поедут,а подбирать абы кого,которые в любой момент могут прервать контракты-это по меньшей мере недальновидно)

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      Рейтинг: +5108

      ААМ 2 часа назад

      Жаль, что Чистяков сдал. А данные у него хорошие

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