Аршавин рассказал, кто заменит Ловрена в составе «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопросы об уходе в «Лион» центрального защитника Деяна Ловрена.

– Может быть и можно было «Зениту» сохранить Ловрена. Здесь нужно было бы понимать, какая стратегия будет у клуба летом. Думаю, что ответа на этот вопрос не было.

Поступило предложение, Деян сам попросил его отпустить. Думаю, он просто договорился с президентом клуба, что продолжит карьеру в «Лионе».

– Кем его заменить? Кто‑то придет на его место?

– Если конкретно, то скорее всего нет. Потому что Родригао, скорее всего, будет играть справа. Там еще есть Дима Чистяков.

Также, скорее всего, «Зенит» договорился о покупке левого центрального защитника. Это не прям в лоб замена, но пока еще «Зенит» ее не объявил – мне добавить нечего. Количественно команде хватит защитников.

– Можете назвать имя?

– У меня нет таких полномочий, но по‑моему договорились. Из Бразилии приедет левый центральный защитник.

– Другие переходы будут?

– Пока все в отпуске. Может какие‑то переговоры и ведутся, но у меня нет никакой информации. Да если бы и была, я бы вряд ли вам смог что‑то рассказать.

Вероятно, Аршавин говорит о трансфере Роберта Ренана из «Коринтианса».

Рыночная стоимость бразильца – 2 миллиона евро.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию