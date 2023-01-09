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Аршавин рассказал, кто заменит Ловрена в составе «Зенита»

9 января 2023, 08:47
7

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопросы об уходе в «Лион» центрального защитника Деяна Ловрена.

– Может быть и можно было «Зениту» сохранить Ловрена. Здесь нужно было бы понимать, какая стратегия будет у клуба летом. Думаю, что ответа на этот вопрос не было.

Поступило предложение, Деян сам попросил его отпустить. Думаю, он просто договорился с президентом клуба, что продолжит карьеру в «Лионе».

– Кем его заменить? Кто‑то придет на его место?

– Если конкретно, то скорее всего нет. Потому что Родригао, скорее всего, будет играть справа. Там еще есть Дима Чистяков.

Также, скорее всего, «Зенит» договорился о покупке левого центрального защитника. Это не прям в лоб замена, но пока еще «Зенит» ее не объявил – мне добавить нечего. Количественно команде хватит защитников.

– Можете назвать имя?

– У меня нет таких полномочий, но по‑моему договорились. Из Бразилии приедет левый центральный защитник.

– Другие переходы будут?

– Пока все в отпуске. Может какие‑то переговоры и ведутся, но у меня нет никакой информации. Да если бы и была, я бы вряд ли вам смог что‑то рассказать.

  • Вероятно, Аршавин говорит о трансфере Роберта Ренана из «Коринтианса».
  • Рыночная стоимость бразильца – 2 миллиона евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Ловрен Деян
Комментарии (7)
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ААМ
1673244462
Жаль, что Чистяков сдал. А данные у него хорошие
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nemolod
1673247685
Зам гендиректор давно уже должен был просто потребовать с тренеров дубля и фарм-клубов подготовку своих подопечных к игре за основу! (Сколько игроков в этих командах,а одного качественного защитника в основу подготовить не могут) Давно уже пора собственные резервы задействовать,тем более,что сейчас для этого самые подходящие условия-еврокубков не и в ближайшее время не предвидится,а брать легионеров (так качественные сами не поедут,а подбирать абы кого,которые в любой момент могут прервать контракты-это по меньшей мере недальновидно)
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F@nat1k
1673248720
накуя покупать если нет еврокубков? играйте тем что есть, растите молодежь, а не чер ных и латиносов кормите
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raritet
1673250239
Ловрен попросту сбежал. Оно и хорошо. Лучше сразу и все прозрачно. Незаменимых футболистов нет. Вон в Зените целая авоска защитников- и казахи даже есть.
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Давид59
1673250829
А точнее "не рассказал". Свои были "на подходе". Прохин, Скроботов. Но видно давление на Богданыча нехилое. Боится не "дать результат"
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inzek
1673307854
Оршавин рассказал...дальше читать не смог)
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Мортус
1673331558
Чистяков это тот бедолага, на которого всех собак повесили по осени. Он до сих пор наверное под себя на базе ходит и от каждого шороха щемиться. Не, такой центральный защитник не подойдёт супермегаклубу.
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