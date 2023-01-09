Аршавин рассказал, кто заменит Ловрена в составе «Зенита»

А точнее "не рассказал". Свои были "на подходе". Прохин, Скроботов. Но видно давление на Богданыча нехилое. Боится не "дать результат"
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопросы об уходе в «Лион» центрального защитника Деяна Ловрена.
– Может быть и можно было «Зениту» сохранить Ловрена. Здесь нужно было бы понимать, какая стратегия будет у клуба летом. Думаю, что ответа на этот вопрос не было.
Поступило предложение, Деян сам попросил его отпустить. Думаю, он просто договорился с президентом клуба, что продолжит карьеру в «Лионе».
– Кем его заменить? Кто‑то придет на его место?
– Если конкретно, то скорее всего нет. Потому что Родригао, скорее всего, будет играть справа. Там еще есть Дима Чистяков.
Также, скорее всего, «Зенит» договорился о покупке левого центрального защитника. Это не прям в лоб замена, но пока еще «Зенит» ее не объявил – мне добавить нечего. Количественно команде хватит защитников.
– Можете назвать имя?
– У меня нет таких полномочий, но по‑моему договорились. Из Бразилии приедет левый центральный защитник.
– Другие переходы будут?
– Пока все в отпуске. Может какие‑то переговоры и ведутся, но у меня нет никакой информации. Да если бы и была, я бы вряд ли вам смог что‑то рассказать.
- Вероятно, Аршавин говорит о трансфере Роберта Ренана из «Коринтианса».
- Рыночная стоимость бразильца – 2 миллиона евро.
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