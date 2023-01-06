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    «Зенит» подписал 19-летнего Ренана из «Коринтианса» (Фабио Алейшо)

    Центральный защитник «Коринтианса» Роберт Ренан продолжит карьеру в «Зените».

    По информации журналиста Фабио Алейшо, трансфер 19-летнего футболиста уже официально оформлен.

    Также инсайдер добавил, что бразилец присоединится к «Зениту» после окончания молодежного Кубка Америки, который продлится с 19 января по 12 февраля.

    • Ренан – воспитанник «Коринтианса».
    • За основную команду он провел 13 матчей и сделал 1 ассист.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

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    Источник: твиттер Фабио Алейшо

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5162

      Каратель 2 часа назад

      ждём роман алёши и клавы....поистине бразильский сериал за российские деньги...вот только сериал этот интересен очень узкому кругу людей,а для остальных это просто повышение тарифа на газ

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      Рейтинг: +49

      Самайн > Каратель 53 минуты назад

      Следи за своими чернышами, которые настолько конченные, что принимают допинг, и колечат родню. Да ещё и за народную нефть покупают отходы эти.

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      Рейтинг: +27896

      JTherry 3 часа назад

      торговали это "сокровище" от 12 лимонов, а "газпода" его обменяли на Алберто, которого купили у Интернасьонала за 22, и добили за 30% экономических прав на Мантуана 3 лимона Коритниансу...)

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      Рейтинг: +49

      Самайн > JTherry 51 минуту назад

      Так, как поимел вас Кокоша и Тил, ни один клуб не сможет, не то что игрок конкретный.

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