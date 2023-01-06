«Зенит» подписал 19-летнего Ренана из «Коринтианса» (Фабио Алейшо)

Центральный защитник «Коринтианса» Роберт Ренан продолжит карьеру в «Зените».
По информации журналиста Фабио Алейшо, трансфер 19-летнего футболиста уже официально оформлен.
Также инсайдер добавил, что бразилец присоединится к «Зениту» после окончания молодежного Кубка Америки, который продлится с 19 января по 12 февраля.
- Ренан – воспитанник «Коринтианса».
- За основную команду он провел 13 матчей и сделал 1 ассист.
- Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
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Источник: твиттер Фабио Алейшо