Агапов прокомментировал переход в ЦСКА из «Пари НН»

Новичок ЦСКА Илья Агапов высказался о переходе в столичный клуб из «Пари НН».

«Еще не со всеми успел познакомиться. Бросилось в глаза то, что на первой тренировке мне с трудом давался бег. А так вклиниваюсь в коллектив.

Об интересе ЦСКА узнал за 2-3 дня до перехода, а так до этого видел только какие-то посты в соцсетях. Агент мне ничего не говорил.

Конкуренция не пугает, это неотъемлемая часть футбола. Поэтому я готов конкурировать», – сказал Агапов клубной пресс-службе.

ЦСКА купил защитника у «Пари НН» за более чем миллион евро.

Агапов – воспитанник «Рубина». Имеет опыт выступлений за «Нефтехимик» и «Спартак-2».

В «Пари НН» Илья оказался летом 2022 года, с тех пор провел 16 матчей без голевых действий.

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