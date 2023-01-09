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    Агапов прокомментировал переход в ЦСКА из «Пари НН»

    Новичок ЦСКА Илья Агапов высказался о переходе в столичный клуб из «Пари НН».

    «Еще не со всеми успел познакомиться. Бросилось в глаза то, что на первой тренировке мне с трудом давался бег. А так вклиниваюсь в коллектив.

    Об интересе ЦСКА узнал за 2-3 дня до перехода, а так до этого видел только какие-то посты в соцсетях. Агент мне ничего не говорил.

    Конкуренция не пугает, это неотъемлемая часть футбола. Поэтому я готов конкурировать», – сказал Агапов клубной пресс-службе.

    • ЦСКА купил защитника у «Пари НН» за более чем миллион евро.
    • Агапов – воспитанник «Рубина». Имеет опыт выступлений за «Нефтехимик» и «Спартак-2».
    • В «Пари НН» Илья оказался летом 2022 года, с тех пор провел 16 матчей без голевых действий.

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    Источник: Sport24

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