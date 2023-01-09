Экс-капитан «Ростова»: «В Израиле зарплату подняли в 15 раз! Подумал: «Нихрена себе, поперло!»

Тренер и бывший капитан «Ростова» Михал Осинов рассказал, как изменилась его зарплата после перехода из «Уралмаша» в «Маккаби» Тель-Авив в 1997 году.

— Что тогда знали о загранице?

— Ничего. Мне дико было, когда увидел, что на игру они на машинах своих приезжают — никакого заезда! Приехал, отыграл — и уехал.

— Сильно оклад изменился после «Уралмаша»?

— В 15 раз! Мне сразу сделали зарплату четыре с половиной тысячи долларов. А была всего 300 [долларов]! Это сколько, в 15 раз же?

— Калькулятор нужен.

— Я подумал: «Нихрена себе жизнь! Поперло!». Там уже наличку никто не давал: в «Маккаби» сразу карточку Mastercard сделали, все туда поступало. Не чувствовал, что такое деньги — привык, что в «Уралмаше» на руки все дают.

На первые деньги с супругой пошли в магазин, купили себе кольца какие-то… Вроде обручальные! Но глобально не тратился. Сейчас читаешь — только деньги получат, а уже в ГУМ, ЦУМ бегут.

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