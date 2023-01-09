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    Экс-капитан «Ростова»: «В Израиле зарплату подняли в 15 раз! Подумал: «Нихрена себе, поперло!»

    Тренер и бывший капитан «Ростова» Михал Осинов рассказал, как изменилась его зарплата после перехода из «Уралмаша» в «Маккаби» Тель-Авив в 1997 году.

    — Что тогда знали о загранице?

    — Ничего. Мне дико было, когда увидел, что на игру они на машинах своих приезжают — никакого заезда! Приехал, отыграл — и уехал.

    — Сильно оклад изменился после «Уралмаша»?

    — В 15 раз! Мне сразу сделали зарплату четыре с половиной тысячи долларов. А была всего 300 [долларов]! Это сколько, в 15 раз же?

    — Калькулятор нужен.

    — Я подумал: «Нихрена себе жизнь! Поперло!». Там уже наличку никто не давал: в «Маккаби» сразу карточку Mastercard сделали, все туда поступало. Не чувствовал, что такое деньги — привык, что в «Уралмаше» на руки все дают.

    На первые деньги с супругой пошли в магазин, купили себе кольца какие-то… Вроде обручальные! Но глобально не тратился. Сейчас читаешь — только деньги получат, а уже в ГУМ, ЦУМ бегут.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3410

      AZ 2 часа назад

      Футбол в бизнес превратился... Раньше играли за команду, а щас за бабки

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