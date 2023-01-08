Изидор не полетит на сборы «Локомотива». Идут переговоры с другим клубом («Чемпионат»)

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор не намерен оставаться в команде. Он не полетит на сборы с москвичами.

Это связано с переговорами с другой командой, которая заинтересована во французе.

Сообщалось, что арендовать Изидора хочет греческий ПАОК.

22-летний Изидор куплен «Локомотивом» год назад у «Монако» за 3,5 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у Изидора 13 матчей, 2 гола, ассист.

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