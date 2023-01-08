«Астон Вилла» заинтересована в Магуайре. Игрок был замечен у базы клуба

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр вскоре может сменить клуб. В нем заинтересована «Астон Вилла».
Об этом пишет Transfer News Central со ссылкой на TalkSPORT.
Кроме того, накануне Магуайр был замечен в компании агента в ресторане неподалеку от базы «Астон Виллы» (см. фото).
- 29-летний Магуайр стоит 30 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ у Магуайра 7 матчей.
- «Астон Виллу» тренирует Унаи Эмери, работавший в 2012 году в «Спартаке».
Фото: твиттер Frank.
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Источник: твиттер Transfer News Central