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    Ари высказался о перспективах «Спартака» выиграть РПЛ

    Экс-нападающий «Спартака» Ари считает, что московской команде по силам стать чемпионом в этом сезоне.

    «Как всегда говорил, у «Спартака» большая история, много фанатов. Команда хорошо играла [в первой части сезона].

    Я думаю, что шанс на чемпионство есть, только нужно отыграть все оставшиеся игры хорошо, тогда получится стать чемпионом.

    Все команды в России хотят хороших футболистов, пара команд просили меня помочь найти хороших игроков.

    «Спартак» тоже может приобрести несколько футболистов. Сейчас команда на втором месте, есть шанс стать чемпионом», – сказал Ари.

    • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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    Источник: ТАСС

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