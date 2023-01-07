Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Гвардиол назвал клуб, в который мечтал перейти в детстве

    Центральный защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол рассказал, в какой команде мечтал оказаться, когда был ребенком.

    «В каком клубе я хотел играть в 10-летнем возрасте? Определенно в «Ливерпуле». В детстве я смотрел много матчей этой команды вместе с папой.

    Мы внимательно следили за каждым сезоном. Этот клуб остался в моем сердце», – заявил бронзовый призер ЧМ-2022.

    • Через 2 недели Гвардиолу исполнится 21 год.
    • Сообщалось об интересе к нему со стороны «Реала», «Челси» и «Манчестер Сити».
    • Рыночная стоимость игрока – 75 миллионов евро.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Определен фаворит в гонке за Гвардиола 1
    Модрич, Мбаппе, Бензема и Месси – в сборной 2022 года от L’Equipe 1
    Названы самые подорожавшие игроки по итогам ЧМ-2022 2
    Источник: Danas.hr

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23905

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Гвардиол должен, просто обязан перейти в МанСити, сами понимаете почему.)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11