Гвардиол назвал клуб, в который мечтал перейти в детстве

Центральный защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол рассказал, в какой команде мечтал оказаться, когда был ребенком.
«В каком клубе я хотел играть в 10-летнем возрасте? Определенно в «Ливерпуле». В детстве я смотрел много матчей этой команды вместе с папой.
Мы внимательно следили за каждым сезоном. Этот клуб остался в моем сердце», – заявил бронзовый призер ЧМ-2022.
- Через 2 недели Гвардиолу исполнится 21 год.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны «Реала», «Челси» и «Манчестер Сити».
- Рыночная стоимость игрока – 75 миллионов евро.
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Источник: Danas.hr