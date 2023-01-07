Гвардиол назвал клуб, в который мечтал перейти в детстве

Центральный защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол рассказал, в какой команде мечтал оказаться, когда был ребенком.

«В каком клубе я хотел играть в 10-летнем возрасте? Определенно в «Ливерпуле». В детстве я смотрел много матчей этой команды вместе с папой.

Мы внимательно следили за каждым сезоном. Этот клуб остался в моем сердце», – заявил бронзовый призер ЧМ-2022.

Через 2 недели Гвардиолу исполнится 21 год.

Сообщалось об интересе к нему со стороны «Реала», «Челси» и «Манчестер Сити».

Рыночная стоимость игрока – 75 миллионов евро.

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