Ловрен ответил на обвинения в симпатиях к фашизму

Защитник «Лиона» Деян Ловрен рассказал, как относится к критике в свой адрес за поведение на вечеринке сборной Хорватии по случаю завоевания бронзовых медалей на ЧМ-2022.

Игроки исполняли песни неофашиста Томпсона (псевдоним певца).

Ловрен и Марсело Брозович демонстрировали приветствие хорватских фашистов (усташей) и выкрикивали соответствующие лозунги.

«Для меня это патриотическая песня о моей стране, которая означает, что я люблю ее. Песня, о которой мы говорим, это не «За Родину – готовы!», а «Чавоглаве», которая совсем не фашистская.

Она посвящена освобождению страны и славе Хорватии. Мы все поем ее, чтобы отпраздновать радостное событие.

Моя страна боролась за независимость, обретенную совсем недавно, и все еще находится в процессе становления. Нехорошо, что мое пребывание во Франции начинается вот так. Я уважаю всех.

Первым, кто поздравил меня после чемпионата мира, был Новак Джокович. Он из Сербии – страны, где у меня много друзей.

Но меня атаковали. Все сразу же был искажено в негативом ключе. Это не имеет ничего общего с фашизмом. Я удивлен», – сказал Ловрен.

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