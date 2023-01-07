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Ловрен ответил на обвинения в симпатиях к фашизму

7 января 2023, 13:46
4

Защитник «Лиона» Деян Ловрен рассказал, как относится к критике в свой адрес за поведение на вечеринке сборной Хорватии по случаю завоевания бронзовых медалей на ЧМ-2022.

  • Игроки исполняли песни неофашиста Томпсона (псевдоним певца).
  • Ловрен и Марсело Брозович демонстрировали приветствие хорватских фашистов (усташей) и выкрикивали соответствующие лозунги.

«Для меня это патриотическая песня о моей стране, которая означает, что я люблю ее. Песня, о которой мы говорим, это не «За Родину – готовы!», а «Чавоглаве», которая совсем не фашистская.

Она посвящена освобождению страны и славе Хорватии. Мы все поем ее, чтобы отпраздновать радостное событие.

Моя страна боролась за независимость, обретенную совсем недавно, и все еще находится в процессе становления. Нехорошо, что мое пребывание во Франции начинается вот так. Я уважаю всех.

Первым, кто поздравил меня после чемпионата мира, был Новак Джокович. Он из Сербии – страны, где у меня много друзей.

Но меня атаковали. Все сразу же был искажено в негативом ключе. Это не имеет ничего общего с фашизмом. Я удивлен», – сказал Ловрен.

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Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 Чемпионат мира Лион Зенит Хорватия Ловрен Деян
Комментарии (4)
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Axe111
1673089201
НА САЙТЕ ОЧЕНЬ МАЛО РЕКЛАМЫ СТАВОК
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DOCTOR PENALTY
1673092351
Может, так и было.
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Вомбат
1673113332
Так и было. Песня Cavoglave была написана в 1993 и к хорватским фашистам-усташам, равно как и к неонацистам отношения не имеет. Да, в ней содержится призыв присоединить автономную хорватскую область Херцог-Босне (что сейчас входит в состав Боснии и Герцеговины) к Хорватии, но надо понимать, что она писалась во время *****, когда там шла резня. А последователи Франьо Туджмана - хорватские неонацисты - поют другую песню - Za Rodinu gotove. В ней та же самая автономная область упоминается в другом контексте. Типа, ее надо очистить от боснийцев и сербов. Сербские журналисты просто попутали эти две песни.
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alp
1673124031
один дебил фотографируется на фоне табло с интересными цыфрами, другой поет идиотские песни... нацизм в европе нынче в тренде..
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