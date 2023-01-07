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    Ловрен ответил на обвинения в симпатиях к фашизму

    Защитник «Лиона» Деян Ловрен рассказал, как относится к критике в свой адрес за поведение на вечеринке сборной Хорватии по случаю завоевания бронзовых медалей на ЧМ-2022.

    • Игроки исполняли песни неофашиста Томпсона (псевдоним певца).
    • Ловрен и Марсело Брозович демонстрировали приветствие хорватских фашистов (усташей) и выкрикивали соответствующие лозунги.

    «Для меня это патриотическая песня о моей стране, которая означает, что я люблю ее. Песня, о которой мы говорим, это не «За Родину – готовы!», а «Чавоглаве», которая совсем не фашистская.

    Она посвящена освобождению страны и славе Хорватии. Мы все поем ее, чтобы отпраздновать радостное событие.

    Моя страна боролась за независимость, обретенную совсем недавно, и все еще находится в процессе становления. Нехорошо, что мое пребывание во Франции начинается вот так. Я уважаю всех.

    Первым, кто поздравил меня после чемпионата мира, был Новак Джокович. Он из Сербии – страны, где у меня много друзей.

    Но меня атаковали. Все сразу же был искажено в негативом ключе. Это не имеет ничего общего с фашизмом. Я удивлен», – сказал Ловрен.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 13:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23905

      DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      Может, так и было.

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      Рейтинг: +3513

      Axe111 1 час назад

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