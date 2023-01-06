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    Силкин не понимает, зачем Захаряну переходить в «Челси»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал интерес «Челси» к полузащитнику москвичей Арсену Захаряну.

    — Не знаю, перейдет ли Захарян в это трансферное окно в «Челси». А для чего ему туда уходить? В «Динамо» он хотя бы играет, а в «Челси» надо за место в составе бороться. Это у Арсена надо спрашивать – уйдет он или нет.

    — Вы бы хотели, чтобы Захарян перешел в «Челси»?

    — Я бы хотел, чтобы Арсен прогрессировал. Можно перейти в «Челси», а потом в России и Англии про него все забудут.

    • «Челси» пытался купить Захаряна летом, но не смог перевести деньги в Россию.
    • Лондонцы продолжают следить за Захаряном.
    • В этом сезоне у Захаряна 22 матча, 3 гола, 6 ассистов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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