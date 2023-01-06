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Силкин не понимает, зачем Захаряну переходить в «Челси»

6 января 2023, 21:51
2

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал интерес «Челси» к полузащитнику москвичей Арсену Захаряну.

— Не знаю, перейдет ли Захарян в это трансферное окно в «Челси». А для чего ему туда уходить? В «Динамо» он хотя бы играет, а в «Челси» надо за место в составе бороться. Это у Арсена надо спрашивать – уйдет он или нет.

— Вы бы хотели, чтобы Захарян перешел в «Челси»?

— Я бы хотел, чтобы Арсен прогрессировал. Можно перейти в «Челси», а потом в России и Англии про него все забудут.

  • «Челси» пытался купить Захаряна летом, но не смог перевести деньги в Россию.
  • Лондонцы продолжают следить за Захаряном.
  • В этом сезоне у Захаряна 22 матча, 3 гола, 6 ассистов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Динамо Челси Захарян Арсен Силкин Сергей
Комментарии (2)
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nemolod
1673075745
А почему все молодые рвутся в столицу? Потому,что заработки высокие,карьеру можно выстроить!
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neim
1673188925
А Захарян в свою очередь недоумевает, ну зачем Силкину вообще в это дело соваться ?
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