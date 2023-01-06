Силкин не понимает, зачем Захаряну переходить в «Челси»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал интерес «Челси» к полузащитнику москвичей Арсену Захаряну.

— Не знаю, перейдет ли Захарян в это трансферное окно в «Челси». А для чего ему туда уходить? В «Динамо» он хотя бы играет, а в «Челси» надо за место в составе бороться. Это у Арсена надо спрашивать – уйдет он или нет.

— Вы бы хотели, чтобы Захарян перешел в «Челси»?

— Я бы хотел, чтобы Арсен прогрессировал. Можно перейти в «Челси», а потом в России и Англии про него все забудут.

«Челси» пытался купить Захаряна летом, но не смог перевести деньги в Россию.

Лондонцы продолжают следить за Захаряном.

В этом сезоне у Захаряна 22 матча, 3 гола, 6 ассистов.

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