Суперлига никуда не исчезла: там все еще три клуба. В планах – возвращение в 2025-м, слияние с АПЛ и по млрд евро каждому основателю

А помните, был такой турнир – Суперлига? Там, где лучшие клубы Европы (кроме немецких и французских) объединились в один проект на два дня, а потом все развалилось. Под давлением начальником из УЕФА и администраций локальных чемпионатов.

Все окончательно схлопнулось? Нет. Суперлига сохранила сущность, а ее авторы все еще делают заявления о будущем проекта.

Кто сейчас восстанавливает Суперлигу? Это немецкий предприниматель, который дружит с Флорентино Пересом

Если вы видите цитату о том, что обычным формат топовых футбольных лиг потерял актуальность, то на 90% ее озвучил Бернд Райхарт. Райхарт – генеральные директор компании А22, что дает ему право считаться гендиром и Суперлиги. А22 – это своего рода спонсор Суперлиги, которая на каждом шагу говорит, что футболу нужна вспышка и бодрость. О самом Райхарте известно следующее:

1. Это немецкий бизнесмен, который долгое время живет в Мадрид. Не секрет, что за долгие годы благодаря работе сблизился с «Реалом» и лично с Флорентино Пересом.

2. Райхарт работал в UFA Sports (международное агентство, занимающееся спортивным маркетингом), Sportfive (как раз из-за этой фирмы, где он работал менеджером по маркетингу, переехал в Мадрид), Antena3. На последнем месте он занимался управлением отдела связям с инвесторами.

Далее Райхарт перешел на работу на должности управляющего директора VOX (немецкий телеканал, а не политическая партия Испании), где трудился до 2017 года. В 2019-м он впервые стал главным во всей компании, возглавив RTL Deutschland.

3. Флорентино Перес в 2017-м появлялся на одном мероприятии с Райхартом и называл его чутким медиаменеджером. Marca писала, что их рабочие отношения стали чуть ли не дружескими: Перес постоянно спрашивал мнение Райхарта по поводу медийных проектов «Реала». Правда, в A22 Райхарт попал даже больше по инициативе «Барселоны» – Жоан Лапорта отвечал стратегическое мышление главы компании. Слова Лапорты: «Это тот, кто поможет главным клубам планеты перевернуть футбол и отвести в тень людей, которые не дают раскрыться потенциалу ведущих команд».

A22 отвечает за спонсорство Суперлиги. Но сам Райхарт перешагнул границу между двумя организациями. Пока Перес печется за «Реал», Лапорта – за «Барсу», а «Юве» составляет новый штаб руководителей Райхарт занимается судебными процессами Суперлиги. Недавно, например, комментировал решение Европейского суда, что турниры могут организовывать организации помимо УЕФА и ФИФА:

«Мнение генерального адвоката – еще один шаг в этом деле. Мы довольны признанием права третьих сторон организовывать общеевропейские клубные соревнования. Генеральный адвокат ясно дал понять, что УЕФА занимает монопольное положение, что влечет за собой важные обязанности по предоставлению третьим сторонам возможности свободно действовать на рынке.

При этом мы верим, что 15 судей Большой палаты, которым поручено рассмотрение дела, пойдут еще дальше и предоставят клубам возможность самостоятельно распоряжаться своей судьбой на уровне Европы».

Про саму Суперлигу он говорил так: «Суперлига не мертва, она очень даже жива. Миссия заключается в радикальном улучшении европейских футбольных турниров. Это захватывающая и очень нужная миссия. У клубов есть стремление развиваться в более инновационной среде, добиваться экономической стабильности и вернуть интерес болельщиков».

В каком состоянии Суперлига сейчас: там три клуба, план – вернуться с готовым проектом через два года

Сразу же после распада Суперлиги из проекта вышли почти все участники. Остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Если первые две команды говорили и говорят о состоятельности и будущем Суперлиги, то в «Юве» раньше этим занимался Андреа Аньелли. После увольнения всего руководящего штаба новые боссы «Ювентуса» пока не озвучивали позицию по Суперлиге.

Райхарт радовался решению Европейского суда разрешить организациям организовывать клубные турниры. Но есть другое решение, которое чуточку сковывает движение Суперлиги. Тот же Европейский суд определил, что УЕФА и ФИФА не нарушают законы Евросоюза, требуя предварительное согласование нового соревнования.

Какие планы насчет Суперлиги, что известно, что происходило в последнее время:

• Жоан Лапорт в интервью Caden SER подтвердил состав участник («Реал», «Барселона» и «Юве») и заявил, что несколько клубов тоже приняли проект Суперлиги. Он ожидает, что турнир полноценно вернется в 2025 году, но первоначально в нем не будет английских клубов. В 2026-м Суперлига сольется с АПЛ.

• «Барселона» на официальном сайте выступила с заявлением, что Суперлига уже сейчас сотрудничает с клубами из 10 стран.

• По данным The Guardian, в 2022-м Суперлига прорабатывала планы, как клубам-участникам в будущем безболезненно избежать санкций от УЕФА.

• «Бавария», отказавшаяся от Суперлиги, никак не конфликтовала с ее участниками публично. А вот «ПСЖ», который сохраняет теплые отношения с УЕФА – да. Плюс против Суперлиги выступает глава Примеры Хавьер Тебас – Перес и Лапорта периодически отвечают ему.

• В ноябре Лапорта пообещал стартовый бонус основателям Суперлиги (будущего проекта) в млрд евро, ежегодный бонус – в 300 млн евро.

Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de/Global Look Press