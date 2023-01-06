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  • Суперлига никуда не исчезла: там все еще три клуба. В планах – возвращение в 2025-м, слияние с АПЛ и по млрд евро каждому основателю

Суперлига никуда не исчезла: там все еще три клуба. В планах – возвращение в 2025-м, слияние с АПЛ и по млрд евро каждому основателю

6 января 2023, 18:07
12

А помните, был такой турнир – Суперлига? Там, где лучшие клубы Европы (кроме немецких и французских) объединились в один проект на два дня, а потом все развалилось. Под давлением начальником из УЕФА и администраций локальных чемпионатов.

Все окончательно схлопнулось? Нет. Суперлига сохранила сущность, а ее авторы все еще делают заявления о будущем проекта.

Кто сейчас восстанавливает Суперлигу? Это немецкий предприниматель, который дружит с Флорентино Пересом

Если вы видите цитату о том, что обычным формат топовых футбольных лиг потерял актуальность, то на 90% ее озвучил Бернд Райхарт. Райхарт – генеральные директор компании А22, что дает ему право считаться гендиром и Суперлиги. А22 – это своего рода спонсор Суперлиги, которая на каждом шагу говорит, что футболу нужна вспышка и бодрость. О самом Райхарте известно следующее:

1. Это немецкий бизнесмен, который долгое время живет в Мадрид. Не секрет, что за долгие годы благодаря работе сблизился с «Реалом» и лично с Флорентино Пересом.

2. Райхарт работал в UFA Sports (международное агентство, занимающееся спортивным маркетингом), Sportfive (как раз из-за этой фирмы, где он работал менеджером по маркетингу, переехал в Мадрид), Antena3. На последнем месте он занимался управлением отдела связям с инвесторами.

Далее Райхарт перешел на работу на должности управляющего директора VOX (немецкий телеканал, а не политическая партия Испании), где трудился до 2017 года. В 2019-м он впервые стал главным во всей компании, возглавив RTL Deutschland.

3. Флорентино Перес в 2017-м появлялся на одном мероприятии с Райхартом и называл его чутким медиаменеджером. Marca писала, что их рабочие отношения стали чуть ли не дружескими: Перес постоянно спрашивал мнение Райхарта по поводу медийных проектов «Реала». Правда, в A22 Райхарт попал даже больше по инициативе «Барселоны» – Жоан Лапорта отвечал стратегическое мышление главы компании. Слова Лапорты: «Это тот, кто поможет главным клубам планеты перевернуть футбол и отвести в тень людей, которые не дают раскрыться потенциалу ведущих команд».

A22 отвечает за спонсорство Суперлиги. Но сам Райхарт перешагнул границу между двумя организациями. Пока Перес печется за «Реал», Лапорта – за «Барсу», а «Юве» составляет новый штаб руководителей Райхарт занимается судебными процессами Суперлиги. Недавно, например, комментировал решение Европейского суда, что турниры могут организовывать организации помимо УЕФА и ФИФА:

«Мнение генерального адвоката – еще один шаг в этом деле. Мы довольны признанием права третьих сторон организовывать общеевропейские клубные соревнования. Генеральный адвокат ясно дал понять, что УЕФА занимает монопольное положение, что влечет за собой важные обязанности по предоставлению третьим сторонам возможности свободно действовать на рынке.

При этом мы верим, что 15 судей Большой палаты, которым поручено рассмотрение дела, пойдут еще дальше и предоставят клубам возможность самостоятельно распоряжаться своей судьбой на уровне Европы».

Про саму Суперлигу он говорил так: «Суперлига не мертва, она очень даже жива. Миссия заключается в радикальном улучшении европейских футбольных турниров. Это захватывающая и очень нужная миссия. У клубов есть стремление развиваться в более инновационной среде, добиваться экономической стабильности и вернуть интерес болельщиков».

В каком состоянии Суперлига сейчас: там три клуба, план – вернуться с готовым проектом через два года

Сразу же после распада Суперлиги из проекта вышли почти все участники. Остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Если первые две команды говорили и говорят о состоятельности и будущем Суперлиги, то в «Юве» раньше этим занимался Андреа Аньелли. После увольнения всего руководящего штаба новые боссы «Ювентуса» пока не озвучивали позицию по Суперлиге.

Райхарт радовался решению Европейского суда разрешить организациям организовывать клубные турниры. Но есть другое решение, которое чуточку сковывает движение Суперлиги. Тот же Европейский суд определил, что УЕФА и ФИФА не нарушают законы Евросоюза, требуя предварительное согласование нового соревнования.

Какие планы насчет Суперлиги, что известно, что происходило в последнее время:

• Жоан Лапорт в интервью Caden SER подтвердил состав участник («Реал», «Барселона» и «Юве») и заявил, что несколько клубов тоже приняли проект Суперлиги. Он ожидает, что турнир полноценно вернется в 2025 году, но первоначально в нем не будет английских клубов. В 2026-м Суперлига сольется с АПЛ.

• «Барселона» на официальном сайте выступила с заявлением, что Суперлига уже сейчас сотрудничает с клубами из 10 стран.

• По данным The Guardian, в 2022-м Суперлига прорабатывала планы, как клубам-участникам в будущем безболезненно избежать санкций от УЕФА.

«Бавария», отказавшаяся от Суперлиги, никак не конфликтовала с ее участниками публично. А вот «ПСЖ», который сохраняет теплые отношения с УЕФА – да. Плюс против Суперлиги выступает глава Примеры Хавьер Тебас – Перес и Лапорта периодически отвечают ему.

• В ноябре Лапорта пообещал стартовый бонус основателям Суперлиги (будущего проекта) в млрд евро, ежегодный бонус – в 300 млн евро.

Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Лига чемпионов Реал Барселона Ювентус
Комментарии (12)
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derrik2000
1673014653
Статья интересная, НО позвольте всё таки дать совет тому, кто её перевёл и здесь выложил. Пожалуйста, ПРОВЕРЯЙТЕ ТЕКСТ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА перед его публикацией здесь на сайте, поскольку машина есть машина - перевод просто ужасный и "резиновый" для восприятия. Адаптируйте, будьте любезны, текст до НОРМАЛЬНОГО восприятия его подписчиками сайта.
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сутулая собака и лисы
1673016506
а зенит в этой суперлиге будет? у газпрома огромный потенциал.
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FanatSerj
1673022539
Звучит как окончательное похороны спортивной составляющей в футболе, просто бабки и ничего лишнего ))
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m40
1673024302
УЕФА всегда шел навстречу суперклубам, расширяя ЛЧ, но им всё было мало, хочется ещё больше денег и гарантированного участия избранным. Рано или поздно супер-лига продавит свое. Для клубов, учавствующих в ней, это плюс, для остальных- минус, национальные чемпионаты потеряют значимость. Но такова глобализация. То же самое происходит в мире, вся эта либерализация, свободный рынок, приватизация и демократия нужны для ограбления и облегчения перетока денег транс национальным корпорациям. В результате богатые богатеют, бедные нищают. Уже скоро 1% населения будет владеть 60% процентами богатств.
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mutabor0992
1673031367
А АПЛ оно надо?У них и так все в шоколаде.
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BRO_football
1673034424
Россия пусть не тупит и тоже заявляется в Суперлигу. Терять нам нечего, из международных турниров Россию уже выгнали. В Суперлиге УЕФА ничего не решает, так что есть шанс, что примут. Пусть Газпром в спонсоры берут. У Газпрома есть опыт - он был генеральным спонсором Лиги чемпионов. Если всё хорошо пойдёт, то может и в Азию переходить не надо будет. В статье сказано, что "Суперлига уже сейчас сотрудничает с клубами из 10 стран". Надеюсь, Россия есть в этом списке
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serglider
1674430291
Чефир однозначно это дело свернет! Это какие-то игры за дележ бабок за еврокубки. В любом случае нас туда не пустят.
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