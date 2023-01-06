Блинд объяснил, почему перешел в «Баварию»

Новичок «Баварии» Дейли Блинд прокомментировал свой переход в мюнхенский клуб.
«Мне не терпится сыграть за новую команду. Приближается самая важная часть сезона, когда будут разыгрываться титулы, а такой клуб, как «Бавария», может выиграть любой трофей.
Желание побеждать в турнирах сыграло ключевую роль в моем решении. Надеюсь, что смогу поделиться своим опытом и помочь команде. Я отдам все ради «Баварии», – сказал 32-летний голландец.
- Блинд перешел из «Аякса» на правах свободного агента.
- Он заключил с «Баварией» контракт до конца сезона-2022/23.
- Сообщалось, что зарплата футболиста составит 2-2,5 миллиона евро.
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Источник: сайт «Баварии»