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    Блинд объяснил, почему перешел в «Баварию»

    Новичок «Баварии» Дейли Блинд прокомментировал свой переход в мюнхенский клуб.

    «Мне не терпится сыграть за новую команду. Приближается самая важная часть сезона, когда будут разыгрываться титулы, а такой клуб, как «Бавария», может выиграть любой трофей.

    Желание побеждать в турнирах сыграло ключевую роль в моем решении. Надеюсь, что смогу поделиться своим опытом и помочь команде. Я отдам все ради «Баварии», – сказал 32-летний голландец.

    • Блинд перешел из «Аякса» на правах свободного агента.
    • Он заключил с «Баварией» контракт до конца сезона-2022/23.
    • Сообщалось, что зарплата футболиста составит 2-2,5 миллиона евро.

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    Источник: сайт «Баварии»

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