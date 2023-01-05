Стала известна зарплата Блинда в «Баварии»

Появились новые подробности грядущего перехода Дейли Блинда в «Баварию».
Голландец заработает в новом клубе от 2 до 2,5 миллионов евро.
Также стало известно, почему «Бавария» остановилась на кандидатуре Блинда:
- универсальность (может сыграть в центре и слева в обороне, а также на позиции опорника);
- опытность (в марте ему исполнится 33 года);
- владеет немецким языком;
- лидерские качества;
- свободный агент (не нужно платить за трансфер);
- не требовал долгосрочный контракт;
- будет дублером для Альфонсо Дэвиса.
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Источник: Bayern & Germany