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    Стала известна зарплата Блинда в «Баварии»

    Появились новые подробности грядущего перехода Дейли Блинда в «Баварию».

    Голландец заработает в новом клубе от 2 до 2,5 миллионов евро.

    Также стало известно, почему «Бавария» остановилась на кандидатуре Блинда:

    • универсальность (может сыграть в центре и слева в обороне, а также на позиции опорника);
    • опытность (в марте ему исполнится 33 года);
    • владеет немецким языком;
    • лидерские качества;
    • свободный агент (не нужно платить за трансфер);
    • не требовал долгосрочный контракт;
    • будет дублером для Альфонсо Дэвиса.

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    Источник: Bayern & Germany

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