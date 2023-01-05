Стала известна зарплата Блинда в «Баварии»

Появились новые подробности грядущего перехода Дейли Блинда в «Баварию».

Голландец заработает в новом клубе от 2 до 2,5 миллионов евро.

Также стало известно, почему «Бавария» остановилась на кандидатуре Блинда:

универсальность (может сыграть в центре и слева в обороне, а также на позиции опорника);

опытность (в марте ему исполнится 33 года);

владеет немецким языком;

лидерские качества;

свободный агент (не нужно платить за трансфер);

не требовал долгосрочный контракт;

будет дублером для Альфонсо Дэвиса.

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