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«Бавария» бесплатно подпишет защитника сборной Нидерландов

5 января 2023, 12:07
1

Бывший футболист «Аякса» Дейли Блинд продолжит карьеру в «Баварии».

32-летний защитник уже договорился с мюнхенским клубом о контракте до конца сезона с опцией продления еще на год.

«Бавария» решила усилить оборону в связи с травмой Люки Эрнандеса, который во время ЧМ-2022 порвал крестообразную связку колена.

Блинд присоединится к лидеру Бундеслиги бесплатно, поскольку на прошлой неделе расторг соглашение с «Аяксом».

  • Рыночная стоимость голландца – 6 миллионов евро.
  • Он поучаствовал в 5 играх ЧМ-2022, оформив гол+пас.

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Источник: De Telegraaf
Германия. Бундеслига Голландия. Эредивизие Аякс Бавария Блинд Дейли
Комментарии (1)
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zigbert
1672921928
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