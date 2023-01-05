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    «Бавария» бесплатно подпишет защитника сборной Нидерландов

    Бывший футболист «Аякса» Дейли Блинд продолжит карьеру в «Баварии».

    32-летний защитник уже договорился с мюнхенским клубом о контракте до конца сезона с опцией продления еще на год.

    «Бавария» решила усилить оборону в связи с травмой Люки Эрнандеса, который во время ЧМ-2022 порвал крестообразную связку колена.

    Блинд присоединится к лидеру Бундеслиги бесплатно, поскольку на прошлой неделе расторг соглашение с «Аяксом».

    • Рыночная стоимость голландца – 6 миллионов евро.
    • Он поучаствовал в 5 играх ЧМ-2022, оформив гол+пас.

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    Источник: De Telegraaf

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    Сегодня, 12:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +99674

      zigbert 20 минут назад

      От такого предложения не отказываются.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1985

      DMитрий 2 часа назад

      Вот такой неожиданный шажок к потенциальным трофеям под завершение карьеры.

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