«Бавария» объявила о подписании Блинда

Хорошее усиление скамейки
Да и Блинд возьмёт чемпионат Германии под конец карьеры
Бывший футболист «Аякса» Дейли Блинд официально перешел в «Баварию».
32-летний защитник присоединился к мюнхенскому клубу на правах свободного агента и заключил контракт до конца сезона-2022/23.
Сообщалось, что зарплата голландца составит 2-2,5 миллиона евро.
- На прошлой неделе Блинд расторг контракт с «Аяксом».
- Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.
- Игрок поучаствовал в 5 матчах ЧМ-2022, оформив гол+пас.
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