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    «Бавария» объявила о подписании Блинда

    Бывший футболист «Аякса» Дейли Блинд официально перешел в «Баварию».

    32-летний защитник присоединился к мюнхенскому клубу на правах свободного агента и заключил контракт до конца сезона-2022/23.

    Сообщалось, что зарплата голландца составит 2-2,5 миллиона евро.

    • На прошлой неделе Блинд расторг контракт с «Аяксом».
    • Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.
    • Игрок поучаствовал в 5 матчах ЧМ-2022, оформив гол+пас.

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    Источник: сайт «Баварии»

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    05.01.2023 23:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +124

      Клаус 1 час назад

      Хорошее усиление скамейки
      Да и Блинд возьмёт чемпионат Германии под конец карьеры

      0
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      Рейтинг: +23889

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Вместо кого взяли, кого же хотят отцепить?

      0
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