«Бавария» объявила о подписании Блинда

Бывший футболист «Аякса» Дейли Блинд официально перешел в «Баварию».

32-летний защитник присоединился к мюнхенскому клубу на правах свободного агента и заключил контракт до конца сезона-2022/23.

Сообщалось, что зарплата голландца составит 2-2,5 миллиона евро.

На прошлой неделе Блинд расторг контракт с «Аяксом».

Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

Игрок поучаствовал в 5 матчах ЧМ-2022, оформив гол+пас.

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